Виктор Каменев, вратарь хабаровского «СКА-Нефтяника» рассказал о жизни в самоизоляции

Буквально недели не хватило хабаровской команде для того, чтобы провести «золотой» матч с московскими динамовцами. В страну вошел коронавирус нового типа, и сломал все планы. Отечественная федерация хоккея с мячом долго искала место для проведения финального матча чемпионата страны, но так и не нашла – долго думали.

Судьба золотых медалей так и осталась не разрешенной. Стадионы стали закрываться один за другим, игроки вынуждены были отправиться по домам прервав подготовку к финалу и ледовую подготовку вообще. Как чувствуют себя хабаровские хоккеисты в самоизоляции, чем занимаются?

«СКА-Нефтяник» решил вести на своей страничке новую рубрику «Хроники самоизоляции». На вопросы будут отвечать сами спортсмены, первым из них стал голкипер «красно-черных» Виктор Каменев, недавно продливший контракт с клубом.

- К сожалению, эпидемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы нашей семьи, - рассказывает Виктор Каменев. - В середине апреля мы планировали отправиться на мою родину, в Мончегорск. Однако в настоящий момент регион практически полностью изолирован, и навестить родной дом нет никакой возможности. После окончания сезона мы так же планировали съездить отдохнуть куда-нибудь за границу. Но сейчас об этом не может идти никакой речи. Как и все остальные жители нашей страны ждем и очень надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону. Пока же вынуждены по большей мере находиться дома, откуда стараемся выходить только по крайней необходимости. Дома смотрю кино, занимаюсь с сынишкой. Стараюсь по мере возможности поддерживать спортивную форму. В частности, уделяю время занятиям на растяжку.

Напомним, что в этом году в «СКА-Нефтянике» сменился главный тренер, вместо Михаила Юрьева с которым руководство клуба не продлило контракт пришел Михаил Свешников, который взял в свой тренерский штаб Тони Линдквиста - швед был первым иностранным тренером, который выиграл чемпионат России по хоккею с мячом.

Команду покинули нападающий Эрик Петтерссон, который теперь будет защищать цвета шведского АИКа, полузащитник Максим Ишкельдин ушедший к принципиальным соперникам хабаровчан - красноярскому «Енисею» и молодой полузащитник Дмитрий Аникин, который предпочел продолжить карьеру в кемеровском «Кузбассе».

На смену уходящим игрокам в «СКА-Нефтяник» пришли выступавший за шведский «Эдсбюн» полузащитник Туомас Мяяття, признанный в прошлом сезоне лучшим игроком Шведской Элитсерии, и полузащитник Дмитрий Сидоров - раньше игравший в «Уральском Трубнике». Также свои контракты продлили: вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Бондаренко и Юрий Викулин, полузащитники Александр Антипов, Станислав Турушев и нападающий Артем Бондаренко. Формирование хабаровской команды продолжается.