Проверять друг друга будем в деле: Михаил Свешников вместе с командой вернулся в Хабаровск и рассказал о будущем «СКА-Нефтяника» Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

ГОД КУВЫРКОМ

В этом году для многих все идет кувырком, досрочно заканчиваются чемпионаты, срываются сборы, отменяются товарищеские матчи, меняются планы. «СКА-Нефтяник» не стал исключением. Например, команда планировала отправиться на сборы в Кисловодск, на знакомую уже спортивную базу. Но оказалось – туда нельзя.

Роспотребнадзор разрешил тренироваться там только сборным России, пришлось искать новое место для подготовки команды. Михаил Свешников признался, что изначально, еще в Швеции думал, что сборы можно провести и в Хабаровске, но, когда прилетел на Дальний Восток понял, как сильно ошибался.

- Я ведь думал, что здесь в Хабаровске у нас суперусловия. Это и арена и все остальное что нам для тренировок нужно здесь есть, - рассказываем Михаил Свешников, главный тренер «СКА-Нефтяника». – Но климат, который меня встретил Хабаровске – я, конечно, не ожидал такого, что настолько будет все непривычно. Жара – это одно, но влажность — это, конечно, другое. То есть ту работу, которую мы наметили сделать, в этом климате выполнить было бы супер тяжело.

Счастье, что руководству СКА удалось достаточно быстро – буквально за несколько дней найти новую тренировочную базу В Железноводске. Место новое, незнакомое, но по словам Михаила Свешникова несмотря на это все тренировочные планы удалось выполнить. Команда набрала неплохую физическую форму и главное игроки познакомили друг с другом (в команде много новичков) и со своим главным тренером.

- Мы попали в очень непростую ситуацию, когда за два до сборов пришлось искать новое место. В Железноводск мы ехали можно сказать вслепую. Хорошо, что когда мы приехали то для полноценного тренировочного процесса там, все было. Ту работу, на которую мы нацелились мы выполнили. Это силовая работа, функциональная работа, немного игры, немного общения друг с другом, - подчеркивает Михаил Свешников.

Что касается формы по мнению главного тренера он и до Железноводска у игроков была неплохой, а за время сборов однозначно не ухудшилась.

КОМАНДА, КАК ГРУППА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

- На прощальном ужине, когда мы все собрались и подводили итоги этого сбора я открыто сказал ребятам что о них думаю, - делится Михаил Свешников. – Понятно, что многих я знал и до этого, с некоторыми успел познакомиться еще до отъезда на сборы, но мне было интересно понять, как мы вообще существуем как группа, вместе? И, честно говоря, у меня только положительные эмоции. Понятно, что в принципе еще ничего серьезно не началось, мы же будем друг друга проверять в деле, когда игры начнутся, но на данном этапе меня абсолютно все устраивает.

Сейчас основная команда прилетела в Хабаровск и готовиться к первому выходу на лед арены «Ерофей». И здесь же, в Хабаровске в нее должны влиться еще да человека – легионеры. Туомас Мяяття – лучший игрок прошлого сезона в шведской элитсерии и Тони Линдквист – новый старший помощник главного тренера, специалист известный как за рубежом, так и в России. По независящим о них причинам оба легионера не проходили подготовку вместе с командой – ждали основной состав на месте. Каково будет им влиться в новый, но уже сплотившийся коллектив?

- Что касается Туомаса, - отмечает новый главный тренер «СКА-Нефтяника». – он и Тони очень хотели приехать на сборы, мы до последнего ждали и надеялись, что приедут хотя бы на последнюю неделю, но опять же по независящим от них обстоятельствам не смогли. Я абсолютно не переживаю за физическую форму Туомаса. Этот человек он суперпрофессионал, его где-то даже тормозить приходится. Другое дело что он не пообщался с командой те три недели, не прошел процесс знакомства и притирания в коллективе. Но начнем тренироваться и все встанет на свои места.

ВЗГЛЯДЫ НА ХОККЕЙ

Еще по прилету в Хабаровск Тони Линдквист, новый старший тренер хабаровского клуба сообщил журналистам что с Михаилом Свешниковым ему будет работать очень легко поскольку долгое время он был личным тренером мистера Свешникова и их взгляды на бенди совпадают. Как оказалось совпадают, да не совсем.

- Конечно нельзя сказать, что наши взгляды на хоккей они такие близнецы, - подчеркивает Михаил Свешников. – Другое дело что Тони умный человек и мы с ним общаемся с прошлой пятницы, и я ему рассказал, как я вообще нашу картинку на поле, и они прекрасно понимает что здесь картинка будет отличать от той что была у него в том же Сандвикене. Она немного не адаптирована к нашим ребятам. От нас немного здесь другого ждут, и я сам немножко другой хоккей проповедую. И он понимает почему это так. Может какие-то споры и будут, но он понимает почему так, понимает с каким материалом ему придется работать, понимает, чего от нас ждут болельщики. Так что думаю, что все будет гармонично. Будем дискутировать, было бы странно если бы мнения у двух взрослых людей совпадали во всем, но мы спокойно к этому относимся.

И ОПЯТЬ О СТРАННОМ СЕЗОНЕ

По мнению Михаила Свешникова этот сезон обещает быть очень необычным и прежде всего своей непредсказуемостью. Непонятно чего ожидать, как планировать график, пока нет ни календаря на Чемпионат, ни графика игр на Кубок России. Соответственно приходится быть готовым ко всему, к любому развитию ситуации.

- Нам надо спокойнее относить к тому, что происходит вокруг, - улыбается Михаил Свешников. – Понятно, что мы и не только мы попали в экстраординарную ситуацию. И ожидать что сейчас кто-то сумеет что-то спланировать на полгода вперед было бы неправильно. И насчет Кубка та же ситуация. Да мы понимаем, что он изначально был спланирован в Иркутске, да мы понимаем, что новый дворец, что он еще даже не принят, что даже лед еще не заливали, но мы исходим из того что Кубок начинается 10 – 11 числа и мы на это нацелены, конечно с оговоркой что может что-то произойти. В любом случае мы должны готовиться, тренироваться, быть готовым к подобным шероховатостям.

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