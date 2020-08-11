Легионеры хабаровского «СКА-Нефтяника» прогулялись по арене «Ерофей» Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Если и есть чем поразить легионеров из Швеции и Финляндии в Хабаровске - это арена «Ерофей». Даже пустая она способна поразить воображение игроков в бенди привыкших к гораздо более скромным размерам подобных сооружений.

Тони Линдквист и Туомас Мяяття прилетели в Хабаровск 6 августа рейсом из Санкт-Петербурга, они заранее сдали тесты на коронавирус, что по нынешним временам является для спортсменов обязательным условием, и поэтому их не стали помещать в карантин как недавно нового главного тренера хабаровской команды Михаила Свешникова.

Стоит отметить, что после тяжелого перелета на Дальний Восток (то ли еще им предстоит в предстоящем сезоне) и Тони и Туомас выглядели немного уставшими и подавленными. А вот после посещения домашней арены СКА их настроение значительно улучшилось.

- Мне всегда приятно, когда я вижу лед, – подчеркнул Туомас Мяяття, полузащитник ХК «СКА-Нефтяника». – Я жду, когда смогу прокатиться. Буду надеяться, что на игры смогут прийти все болельщики и поддержат нас. Я постараюсь сделать все возможное и забивать голы чтобы помочь команде.

Основная команда, вместе с главным тренером сейчас находится на сборах в Железноводске, куда «СКА-Нефтяник» был вынужден улететь вместо ставшего уже привычным в межсезонье Кисловодска. Игроки под руководством тренеров подтягивают свою физическую форму и восстанавливают функциональность. После коронавирусных каникул им необходимо максимально быстро восстановиться чтобы к сезону подойти в оптимальном состоянии.

В это время в Хабаровске во всю идет подготовка арены к возвращению команды. Хоккеисты прилетают уже 15 августа и двумя днями спустя уже готовы будут выйти на лед, по которому уже изрядно успели соскучиться.

- Сейчас у меня очень хорошее настроение, - отметил Тони Линдквист, старший тренер ХК «СКА-Нефтяник». – И надеюсь в сезоне оно не изменится. Я приложу все усилия и помогу команде достичь успеха.

Напомним что сезон для «СКА-Нефтяника» начнется уже 11 сентября в новом ледовом дворце «Байкал» в Иркутске, где пройдут первые игры на Кубок России для команд зоны «Восток».

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