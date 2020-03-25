2020-03-25T10:08:27+03:00
Спорт

Хабаровский «СКА-Нефтяник» закрыл хоккейный сезон

Армейцы так и не дождались финала чемпионата России, а более зрелищно попрощаться с болельщиками помешал коронавирус
Василий ЗАДУНАЕВ
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Хабаровский «СКА-Нефтяник» закрыл хоккейный сезонХабаровский «СКА-Нефтяник» закрыл хоккейный сезонФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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Этот сезон для одного из лучших клубов страны по хоккею с мячом оказался достаточно напряженным. В связи с уходом ряда ключевых игроков в конце прошлого сезона у команды существенно сократилась скамейка запасных, что потребовало исключительной самоотдачи от оставшихся хоккеистов.

Тем не менее хабаровский клуб достаточно успешно выступил на Кубке мира в Швеции впервые в своей истории пробившись в финал, затем в непростом поединке с московским «Динамо» взял Суперкубок России, а потом последовали игры чемпионата страны. В регулярном чемпионате «СКА-Нефтяник» стал вторым после красноярского «Енисея», и вышел в плей-офф, но турнир из-за коронавируса, так и не увенчался финалом. Вопрос, какой же клуб является лучшим в стране, повис в воздухе.

Федерация хоккея с мячом после длительного молчания, во время которого были упущены все возможности хоть как-то и хоть где-то провести решающий матч, дождавшись, что все спортивные объекты в стране закрыли на карантин, уведомила только, что финал переноситься на неопределенный срок. В итоге СКА из Хабаровска решил финишировать в состоянии «как есть» без золотых, или хотя бы серебряных медалей чемпионата.

- Мы завершаем сезон, - сообщили в клубе «СКА-Нефтяник». - Безусловно, в связи с переносом финала осталась недосказанность. Хабаровский край до последнего боролся за право провести главный матч чемпионата России в арене «Ерофей» – будьте в этом уверены. Также мы планировали устроить для болельщиков красивое закрытие сезона, но обстоятельства не позволили нам это сделать. Мы ограничились собранием с участием президента клуба Юрия Золочевского и министра спорта и физической культуры Семёна Экшенгера. От имени губернатора Сергея Фургала высшее руководство поздравило команду с успешным завершением чемпионата. В этом сезоне мы стали обладателями главного трофея международного турнира «SUPERBANDY» и в очередной раз выиграли «Суперкубок России». Нам есть к чему стремиться и мы надеемся, что дальше вы также будете нас поддерживать. Всем спасибо за сезон.

По мнению некоторых экспертов, главная интрига этого сезона должна все-таки разрешиться осенью – в сентябре-октябре 2020 года (если конечно активность коронавируса снизится, и стадионы вновь откроют для болельщиков и спортсменов), но, согласитесь, это уже будет совсем другой финал.

Неизвестно в каком составе команды подойдут к «золотому» матчу, недаром после третьего полуфинального поединка с «Водником» один из ценнейших игроков армейцев Максим Ишкельдин исполнил на льду что-то похожее на прощание с хабаровскими зрителями. К тому же в городе упорно курсируют слухи, что и наставник «красно-черных» Михаил Юрьев может покинуть свою команду - якобы с ним не продлили контракт. В клубе пока отмалчиваются, не подтверждая эту информацию, но и не опровергая ее. Как говориться поживем, увидим. Тем не мене можно поздравить команду с окончанием достаточно непростого периода в ее истории и опять же, как говориться – будем болеть за СКА и надеяться на лучшее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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