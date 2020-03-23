Около семидесяти процентов всех прилетающих в Хабаровск из-за границы скрывают свои данные, чтобы не сидеть на карантине

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ… ЧЕСТНО

Пока в Хабаровском крае выявлено четыре человека с подтвержденным диагнозом - короновирусная инфекция. Все четверо сейчас в городской больнице №10, на территории которой развернут инфекционный госпиталь. Всем им немного за пятьдесят лет, у всех легкое течение заболевания, с большей долей вероятности вылечат всех. Да, действительно, вылечить больного коронавирусом вполне возможно, если только не запустить заболевание и не допустить воспаления легких. Слава богу, пока таких случаев в Хабаровском крае нет, и, как надеются медики, не будет.

Еще около 700 человек находятся на домашнем карантине, ожидая результатов анализов и вердикта врачей. На карантин посажен целый подъезд в одном из районов Хабаровска - человек, зараженный коронавирусом, оказался очень общительным. Теперь его близкие и их соседи вынуждены две недели провести под наблюдением врачей, не выходя на улицу. А ведь этого могло бы и не быть, если бы он вовремя сдался на милость санитарных врачей. Разумеется, где этот «вирусный» подъезд и кто этот самый заболевший, врачи не говорят - врачебная тайна, но утверждают, что жителям других подъездов ничего не угрожает. Все они в строгой изоляции, даже с собаками «карантинщиков» гуляют волонтеры.

- Есть распоряжение, что любой человек, возвращающийся в Россию из любой страны мира, должен подлежать карантину. Карантин - это помещение, закрытое для общения с окружающими. Недопустим выход на улицу. Человек должен находиться у себя в квартире по месту жительства. Для нас очень важно, чтобы любой человек, который прибыл из-за границы, оставался дома и никуда не ходил. Он должен сам о себе заявить, например, позвонив по телефону горячей линии 402-201. Если у него есть какие-то проявления ОРВИ, к нему придет врач на дом и окажет ему всю необходимую помощь. Если будет подозрение на наличие коронавируса - человек будет госпитализирован. Очень важно, чтобы эти люди никуда не ходили и ждали звонка из поликлиники, - подчеркнула Ирина Филимончикова, заместитель министра здравоохранения Хабаровского края. - Форму на получение больничного листа можно получить на портале Госуслуг.

Вообще, по данным краевого Роспотребнадзора жители Хабаровского края, побывавшие за границей, проявляют возмутительную несознательность. Когда в аэропорту им выдают анкету, где надо указать свои данные, многие предпочитают писать неправду.

- При анализе анкет мы сталкиваемся с фактом, что они заполняются достоверно всего лишь на 30 процентов, - отмечает Ирина Зубун, заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора. - Мы призываем писать правду, чтобы с вами можно было списаться или созвониться, чтобы вас можно было найти по тому адресу, который вы указали. Чтобы специалисты смогли своевременно провести с вами противоэпидемические мероприятия и оказать вам качественно и своевременно медицинскую помощь, если она потребуется.

Главное, повторяют инфекционисты, не запустить заболевание, тогда успешный исход лечения очень высок. А как лечить человека, которого нельзя найти? Никак. Впрочем, таких «анонимов» ищут, но уже по другим каналам. Кстати, специалисты просят учесть: если вы заразили другого человека опасной инфекцией (а коронавирус - это безусловно опасная инфекция - только в Италии уже погибло пять с половиной тысяч человек) и он от этой инфекции умрет, вы можете получить до пяти лет в колонии.

МАСКИ - БЕСПОЛЕЗНЫ, КАК И МАССОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Сейчас в Хабаровске люди сталкиваются с дефицитом медицинских масок, редко в какой аптеке их можно найти. Люди, получив ответ «нет, и в ближайшее время не ожидается» в четвертой аптеке подряд, склонны паниковать, а зря, считают инфекционисты. Маски от вируса все равно не спасают.

- Маска с точки зрения профилактики заражения может иметь только одну цель - чтобы вы грязными руками не трогали лицо. Все. Обычная хирургическая маска как противовирусный барьер не работает для здоровых людей. Вирус достаточно недалеко летает, во внешней среде он не стоек и распространяется скорее капельным путем, чем воздушным, - считает Анна Кузнецова, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.

Спасает, как ни странно, мытье рук, частое и тщательное. Вирус не должен попасть на лицо и на слизистые оболочки. Главная же мера сейчас - это социальное разобщение. Задача Роспотребнадзора - не допустить взрывного роста заболеваемости, когда ни врачей, ни больниц на всех не хватит. Чем меньше люди общаются между собой, тем меньше новых заболевших, нет «резкого пика», а значит помочь смогут всем нуждающимся, и врачам не придется выбирать, кого лечить в первую очередь - старика или ребенка.

Много нареканий медикам поступает на то, что сейчас практически невозможно пройти тестирование, что называется, «по желанию», только по необходимости. Люди полагают, что это не дает полной картины заболеваемости в крае. Вот если бы каждый мог в любое время сделать тест! Чушь, отвечают специалисты.

- Мы с вами должны четко понимать, что существует инкубационный период, - подчеркивает Анна Кузнецова. - Вы прошли текст «по желанию», и он у вас отрицательный, это совершенно не гарантирует, что вы не больны. С профессиональной точки зрения это достаточно бессмысленное мероприятие. Второе. Тестирование сегодня проводится по клиническим и эпидемическим показаниям, доступно оно во всех лечебных заведениях, там, где это действительно необходимо. Добровольное тестирование - это даже вредно. Вы получите отрицательный результат, успокоитесь, не будете соблюдать необходимые меры безопасности, не обратитесь к врачу тогда, когда вас появятся признаки ОРВИ, и в результате умрете от тяжелой пневмонии. К сожалению, это так.

По словам врачей, для получения достоверного результата тестирование на коронавирус надо пройти минимум трижды, причем в разное время и в несколько этапов. Только тогда можно точно сказать - вы не больны. Даже если найдутся люди, которые не пожалеют своего времени и точно будут этим заниматься, есть опасность перегрузить лаборатории. Вместо обработки анализов тех, кто действительно может находиться в опасности, эксперты будут днями и ночами обрабатывать данные добровольных тестирований, существенно снизив эффективность медицинской помощи.