Минздрав Хабаровского края предупреждает об ответственности за нарушение карантина
Минздрав Хабаровского края напомнил, что Правительство Российской Федерации в конце января внесло короновирусную инфекцию в перечень опасных для окружающих заболеваний. Как следствие – за несоблюдение режима изоляции лица, зараженные коронавирусом, несут ответственность вплоть до уголовной – лишение свободы на срок до пяти лет (ст. 236 УК РФ).
- Соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, при нарушении режима предусмотрено размещение гражданина в обсерваторе, - прокомментировали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. – В том случае, если по вине гражданина были заражены другие люди, наступает уголовная ответственность.
Напомним, в крае официально подтверждены три случая заболевания коронавирусом COVID-2019. Пациенты переносят его в легкой форме, сейчас находятся на лечении в стационаре, откуда вернуться домой, когда вылечатся.
ИСТОЧНИК KP.RU
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