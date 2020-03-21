Минздрав Хабаровского края предупреждает об ответственности за нарушение карантина

21 Март 2020 2020-03-21T05:58:34+03:00

Сознательно находясь на самоизоляции, больной тем самым защищает остальных от заражения. Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

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Минздрав Хабаровского края напомнил, что Правительство Российской Федерации в конце января внесло короновирусную инфекцию в перечень опасных для окружающих заболеваний. Как следствие – за несоблюдение режима изоляции лица, зараженные коронавирусом, несут ответственность вплоть до уголовной – лишение свободы на срок до пяти лет (ст. 236 УК РФ).

- Соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, при нарушении режима предусмотрено размещение гражданина в обсерваторе, - прокомментировали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. – В том случае, если по вине гражданина были заражены другие люди, наступает уголовная ответственность.

Напомним, в крае официально подтверждены три случая заболевания коронавирусом COVID-2019. Пациенты переносят его в легкой форме, сейчас находятся на лечении в стационаре, откуда вернуться домой, когда вылечатся.

ИСТОЧНИК KP.RU