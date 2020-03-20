2020-03-20T04:40:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Хабаровском крае официально подтвердили три случая заражения коронавирусом

Все заболевшие получают необходимое лечение
Евгения МОЛОТОВА
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Все заболевшие прибыли из Италии ФОТО: министерство здравоохранения Хабаровского краяВсе заболевшие прибыли из Италии ФОТО: министерство здравоохранения Хабаровского края
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В краевом министерстве здравоохранения официально подтвердили три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все заболевшие посещали Италию - страну в отношении коронавируса крайне неблагополучную.

По возвращении в Хабаровск у больных проявились признаки, схожие с простудным заболеванием. Врача все они вызывали на дом.

- Да, к нам поступило три человека с коронавирусной инфекцией, - рассказал главный врач КГБУЗ «Городская клиническая больница №10» Александр Калашников. - Результаты подтверждены в установленном порядке. Пациенты находятся в инфекционных боксах. Персонал проинструктирован надлежащим образом. Заболевание у всех протекает в легкой форме, необходимое лечение получают.

Краевой минздрав озвучил номера рейсов, которыми прибыли заболевшие:

- Рейс U6-800 Мюнхен - Москва 07.03.2020

- Рейс SU-2329 Мюнхен - Москва 07.03.2020

- Рейс SU 55 Санкт-Петербург - Москва 08.03.2020

- Рейс S7 3720 Инсбрук - Москва 08.03.2020

- Рейс SU 2487 Цюрих - Москва 08.03.2020

- Рейс SU 2487 Цюрих - Москва 09.03.2020

- Рейс SU-2514 Барселона - Москва 15.03.2020

- Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, вызовите врача на дом или позвоните в скорую помощь, не выходите на улицу и не посещайте медучреждение. Медработники сами приедут для взятия проб на анализы и осмотра, - просят в ведомстве.

Ведется эпидемиологическое расследование, в ходе которого будет установлен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. Проводится инструктаж и информирование всех задействованных в работе структур по борьбе с инфекцией. Ситуация находится под контролем краевого министра здравоохранения Александра Витько и губернатора региона Сергея Фургала. В карантине находятся более шестисот человек. Федеральные власти инициировали в крае строительство быстровозводимого госпиталя.

Напомним, в Хабаровском крае работает «горячая линия» по коронавирусу. В первую очередь просят обращаться вернувшихся из загранпоездок туристов по телефону 8 (4212) 402-201 и сообщать о себе. Настоятельно рекомендуют сделать это тем, кто побывал в Италии, Корее и других странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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