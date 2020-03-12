«Горячая линия» по коронавирусу работает в Хабаровском крае

12 Март 2020 2020-03-12T01:37:00+03:00

Всех вернувшихся из загранпоездок просят сообщать о себе в Роспотребнадзор

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В Хабаровском крае начала работать «горячая линия» по коронавирусу. В первую очередь просят обращаться вернувшихся из загранпоездок туристов по телефону (4212) 402-201 и сообщать о себе. Настоятельно рекомендуют сделать это тем, кто побывал в Италии, Корее, других странах.

- Это необходимая мера, которая нужна, чтобы установить за человеком медицинский контроль. На такой шаг пошли в связи с нарастанием в мире эпидемии новой коронавирусной инфекции. Пожалуйста, при обращении сообщите место и дату пребывания за рубежом, дату возвращения, свой контактный телефон. Персональные данные будут использованы только государственными службами в оперативных целях, - сообщили в минздраве края.

Также приехавших призывают обращаться в поликлинику по месту жительства. Там тоже возьмут все данные и поставят человека на специальный учет. Тогда звонить на «горячую линию» не нужно будет.

Напомним, количество заразившихся новым вирусом в мире превысило 113 тысяч человек. Эпидемия началась в Китае. Число смертельных исходов возросло почти до четырех тысяч, выздоровевших 59 тысяч человек. Случаи массового инфицирования отмечены в Индии, Японии, Таиланде, Южной Корее, Иране, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Испании, Белоруссии и России.

ИСТОЧНИК KP.RU