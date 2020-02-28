Хабаровский «СКА-Нефтяник» проведет первую игру плей-офф с «Кузбассом» в Кемерове

Вчера завершились последние игры регулярного чемпионата России по хоккею с мячом. Из 14 команд, играющих в суперлиге, восемь вышли в полуфинал. Первое место в «регулярке» у красноярского «Енисея», набравшего 71 очко, второе место у хабаровского «СКА-Нефтяника» с 69 очками, на третьем архангельский «Водник» - 55 очков, на четвертом московское «Динамо» - 50 очков, на пятом «Динамо-Казань» - 43 очка, на шестом иркутская «Байкал-Энергия» - 40 очков, на седьмом кемеровский «Кузбасс» - 36 очков, и замыкает восьмерку «Уральский Трубник» из Первоуральска. Соответственно, соперником хабаровчан по четвертьфиналу станет «Кузбасс».

- Это стало известно после того, как «Кузбасс» в заключительном матче регулярного первенства, сыгранном накануне, на своем льду в жаркой схватке уступил красноярскому «Енисею» 5:7. Победа кемеровчан, или даже ничья в этом матче делали победителем регулярного чемпионата хабаровчан, предоставляя им в соперники по четвертьфиналу хоккеистов «Уральского Трубника». Однако удача сопутствовала «Енисею», сумевшему отстоять лидерство в «регулярке». Таким образом, армейцы финишировали на предварительном этапе вторыми, получив в соперники седьмую команду - то есть «Кузбасс», - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

Как отмечают в клубе, первый матч четвертьфинала «СКА-Нефтяник» и «Кузбасс» проведут уже 3 марта в Кемерово. Ответный пройдет 6 марта в Хабаровске. Если в результате двух игр победитель не будет определен, то будет проведен третий матч – 7 марта так же в Хабаровске. В других четвертьфинальных парах встречаются: «Енисей» - «Уральский Трубник», «Водник» - «Байкал-Энергия», «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Казань).

В прошлом четвертьфинале чемпионата России хабаровчане также встречались с командой из Кемерова, тогда «СКА-Нефтянику» удалось одолеть «Кузбасс» и выйти в полуфинал, а затем стать чемпионом России.