2020-02-11T07:33:03+03:00
Спорт

Хабаровский «СКА-Нефтяник» с трудом свел вничью игру с «Кузбассом», счет матча 4:4

Хабаровской команде не хватало скорости, а соперник постоянно ловил армейцев на контратаках [видео]
Борис КОКУРИН
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Хабаровский «СКА-Нефтяник» с трудом свел вничью игру с «Кузбассом», счет матча 4:4. Фото:Вячеслава АйкинаХабаровский «СКА-Нефтяник» с трудом свел вничью игру с «Кузбассом», счет матча 4:4. Фото:Вячеслава Айкина
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До этой игры все знали - «Кузбасс» хорош в атаках, но иногда «зарывается» и не сразу организуется для обороны своих ворот, и этим неоднократно пользовались хоккейные стратеги, однако в последних матчах «черно-белые» это упущение практически исправили, чем очень удивили своих недавних противников. В частности московское «Динамо» - 7:2 и «Строитель» из Сыктывкара - 17:2.

Эта встреча для действующих чемпионов страны и их болельщиков началась очень неожиданно. Уже на четвертой минуте, пока гости вели неторопливую разведку, хозяева организовали мощную атаку на ворота Виктора Каменева и открыли счет. Отличился Владимир Каланчин. Вслед за ним на шестой минуте забивает еще один лучший бомбардир «черно-белых» - Олег Земцов. Хозяева повели 2:0, и все попытки гостей отыграться разбивались о грамотно организованную оборону кемеровчан.

Мало того, «черно-белые» не сели, как можно было подумать, в глухую оборону, а продолжали огрызаться острыми контратаками, не давая армейцам расслабляться. Только на 19 минуте Артему Бондаренко удалось немного поправить ситуацию, отыграв один мяч. Но затем соперники опять поднажали - Владимир Каланчин оформил дубль, и первый тайм к немалой радости кемеровских болельщиков завершился со счетом 3:1.

Во втором тайме все ждали камбэка, как в игре с Енисеем, и чемпионы таки его сделали. Максим Ишкельдин довел счет до 3:2, Олег Земцов опять увеличил разрыв - 4:2, но затем Эрик Петтерссон и Алан Джусоев смогли сравнять счет, причем четвертый мяч влетел в ворота хозяев буквально за минуту до финального свистка. Итог встречи - 4:4.

Кузбасс (Кемерово) - СКА-Нефтянник (Хабаровск). Чемпионат России по хоккею с мячом. 10.02.2020.Кемерово. Прямая трансляция телеканала "Кузбасс 1". Начало 10.02.2020 в 18:30.

- Матч для зрителей получился шикарным - такая интрига, для тренеров он оказался непростым. И Алексей Владимирович, и я - мы немного другое просили сегодня от ребят, но эмоции захлестнули, и получился такой открытый хоккей без середины поля с моментами под теми и другими воротами. По ходу матча видно было, что соперник свежее, быстрее, но концовку за счет правильных действий мы смогли переломить и свели матч вничью. Матч поучительный, хороший, но всего лишь по одному очку приобрели, - отметил Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяник».

- Я бы по три дал, - поддержал коллегу Алексей Китьков, наставник ХК «Кузбасс».

Голы: 1:0 (4 минута) Каланчин (Земцов), 2:0 (6) Земцов (Криушенков), 2:1 (19) А. Бондаренко (Аникин), 3:1 (31) Каланчин (Жаукенов), 3:2 (58) Ишкельдин (Аникин), 4:2 (62) Земцов, 4:3 (65) Петтерссон (А. Бондаренко), 4:4 (89) Джусоев.

Следующий матч «СКА-Нефтяник» так же проведет на выезде в Новосибирске против «Сибсельмаша» уже 13 февраля.

"Кузбасс" - "СКА-Нефтяник". Послематчевая пресс-конференция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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