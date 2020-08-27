Расписание матчей хабаровского «СКА-Нефтяника» в 1 этапе розыгрыша Кубка России 2020 Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Итак свершилось - Федерация хоккея с мячом России наконец-то опубликовала календарь 1 этапа розыгрыша Кубка России, правда, пока только зоны «Восток». «Запад», обещают в ФХМР, будет позже. Но главное - мы теперь точно знаем, когда «СКА-Нефтяник» проведет первый матч в этом сезоне.

Итак, согласно расписанию «красно-черные» начнут игру уже 11 сентября 2020 года. Соперником армейцев станет кемеровский «Кузбасс».

11 сентября 2020 года:

«Уральский Трубник» - «Енисей». Начало: в 11:00 по иркутскому времени, в 13:00 по хабаровскому.

«СКА-Нефтяник» - «Кузбасс». Начало: в 15:00 по иркутскому времени, в 17:00 по хабаровскому.

«Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш». Начало: в 19:00 по иркутскому времени, в 21:00 по хабаровскому.

12 сентября 2020 года:

«Енисей» - «Кузбасс». Начало: в 11:00 по иркутскому времени, в 13:00 по хабаровскому.

«Сибсельмаш» - «Уральский Трубник». Начало: в 15:00 по иркутскому времени, в 17:00 по хабаровскому.

«Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник». Начало: в 19:00 по иркутскому времени, в 21:00 по хабаровскому.

13 сентября 2020 года:

«Кузбасс» - «Сибсельмаш». Начало: в 11:00 по иркутскому времени, в 13:00 по хабаровскому.

«СКА-Нефтяник» - «Енисей». Начало: в 15:00 по иркутскому времени, в 17:00 по хабаровскому.

«Уральский Трубник» - «Байкал-Энергия». Начало: в 19:00 по иркутскому времени, в 21:00 по хабаровскому.

Матчи с 11 по 13 сентября Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

14 сентября 2020 года - день отдыха.

15 сентября 2020 года:

«Уральский Трубник» - «СКА-Нефтяник». Начало: в 11:00 по иркутскому времени, в 13:00 по хабаровскому.

«Енисей» - «Сибсельмаш». Начало в 15:00 по иркутскому времени, в 17:00 по хабаровскому.

«Кузбасс» - «Байкал-Энергия». Начало в 19:00 по иркутскому времени, в 21:00 по хабаровскому.

16 сентября 2020 года:

«Сибсельмаш» - «СКА-Нефтяник». Начало в 11:00 по иркутскому времени, в 13:00 по хабаровскому.

«Кузбасс» - «Уральский Трубник». Начало в 15:00 по иркутскому времени, в 17:00 по хабаровскому.

«Байкал-Энергия» - «Енисей». Начало в 19:00 по иркутскому времени, в 21:00 по хабаровскому.

Матчи с 14 по 16 сентября Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Несмотря на то, что игры начинаются уже в сентябре, хабаровский клуб все никак не может войти в свое стабильное состояние. Михаил Свешников, приглашенный на должность главного тренера, провел всего несколько тренировок с командой и по семейным обстоятельствам разорвал контракт.

Его помощник Тони Линдквист также собирается отправиться на родину - в Швецию. Кто будет новым главным тренером команды-чемпиона, пока неясно. Ведутся переговоры с федерацией, но подобрать нужную кандидатуру не могут - у всех тренеров такого класса уже есть заключенные контракты.

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