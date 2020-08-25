Место главного тренера в хабаровском «СКА-Нефтянике» может занять Ильяс Хандаев. Фото с сайта ХК «Ак барс-Динамо»

Не успели любители хоккея с мячом пережить новость об уходе с поста главного тренера «СКА-Нефтяника» Михаила Свешникова, как в сети появилось новое сообщение – на его место в Хабаровск может прийти Ильяс Хандаев. Информацию об этом подтвердил источник «КП-Хабаровск» в хоккейном клубе.

- По крайней мере кандидатура Хандаева сейчас рассматривается руководством, - отметил источник.

К сожалению, речи о возвращении Михаила Юрьева на должность главного тренера «СКА-Нефтяника», на что так надеялись некоторые хабаровские болельщики, не идет. Так это или нет – узнаем в ближайшем будущем, остается только дождаться официального сообщения из стана «красно-черных». Пока же, если судить по сайту «Ак барс-Динамо» (бывшее «Динамо-Казань»), Ильяс Хандаев продолжает значиться главным тренером казанской команды.

Напомним, что сейчас в «СКА-Нефтянике» да и вообще в хабаровском хоккее с мячом идут глобальные перемены. На прошлой неделе это направление возглавил Семен Экшенгер, раньше занимавший должность министра спорта Хабаровского края. Из клуба увольняются директор и главный тренер Михаил Свешников, пришедший на смену Михаилу Юрьеву с которым руководство «СКА-Нефтяника», не стало продлевать контракт.