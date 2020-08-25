Почему ушел Свешников и кто будет главным: Семен Экшенгер рассказал о ситуации в хабаровском «СКА-Нефтянике» Фото: Борис КОКУРИН

РОКОВОЙ ГОД

Сказать, что сейчас «СКА-Нефтяник» переживает не лучшие времена – почти ничего не сказать о сложившейся ситуации в клубе-чемпионе. Почти четыре года стабильности, когда армейцы под руководством Михаила Юрьева становились чемпионами страны канули в лету, а будущее не ясно.

Можно кратко вспомнить основные события этого без преувеличения рокового года. В сезоне 2019/20 годов клуб стремительно шел к очередному чемпионству, оставался последний матч с еще одним финалистом чемпионата, московским «Динамо», но из-за пандемии коронавируса игру отменяют, и судьба «золота» буквально подвисает в воздухе. Периодически всплывают слухи о проведении титульной встречи, но официально их никто не подтверждает.

Во-вторых, сразу после досрочного завершения сезона появляются слухи об отставке Михаила Юрьева. Выясняется, что клуб действительно не захотел продлевать контракт с одним из лучших тренеров в русском хоккее. По слухам это увольнение «продавили в федерации хоккея с мячом, и с ним соглашается новый президент СКА Юрий Золочевский, занимавший должность зампреда в краевом правительстве. Юрьев, как в ссылку уезжает в родной Новосибирск.

В-третьих, из клуба уходит ряд ведущих игроков: великолепный нападающий армейцев Эрик Петтерссон, полузащитники Максим Ишкельдин и Алан Джусоев и подающий надежды Дмитрий Аникин.

В-четвертых, клуб заключает контракт с новым главным тренером – легендарным хоккеистом, но пока не имеющим опыта руководства командой, играющей в суперлиге, Михаилом Свешниковым. В помощники себе он приглашает не менее легендарного Тони Линдквиста и привозит из Швеции лучшего игрока элетсерии Тумаса Мяяття.

В-пятых, клуб снова остается без президента – Юрий Золочевский пишет «по собственному» и уходит из краевого правительства. Кроме того, меняется руководство клуба на место директора приходит Семен Экшенгер, бывший министр спорта Хабаровского края. Михаил Свешников, еще вчера полный оптимистических планов, по семейным обстоятельствам разрывает контракт с клубом и собирается назад, в Швецию. Кто будет главным вместо него совершенно не понятно. Одним словом – так себе год и, судя по всему, он еще не закончился. Выдыхать пока рано.

КАК БУДЕМ ДАЛЬШЕ ЖИТЬ

Итак, новым директором многострадального «СКА-Нефтяника» должен стать Семен Экшенгер, предыдущий руководитель Андрей Черенцов, дорабатывает неделю и уходит, уступая место бывшему министру спорта. К слову сказать Семен Экшенгер человек знакомый с русским хоккеем не понаслышке в 2015 году именно он занимался организацией в Хабаровске Чемпионата мира по этому виду спорта.

Семен Экшенгер любезно согласился ответить на несколько вопросов, которые сейчас волнуют всех любителей хоккея мячом. И первый из них: почему так неожиданно уходит Свешников?

- Мы встречались с Михаилом Олеговичем вчера, - рассказывает Семен Экшенгер.- Встречались на предмет того, что правительство Хабаровского края поддерживает все те же самые взаимоотношения с клубом и что никаких потрясений быть не должно и все те обязательства которые были взяты предыдущим президентом клуба они остаются в силе. Однако в ходе разговора Михаил Олегович сказал, что его уход никак не связан с тем, что сейчас происходит в правительстве края, ни с перестановками, в дирекции самого спортивного клуба. Он попросил отставку по личным, семейным обстоятельствам. Сказал, что это никак не связанно с профессиональной деятельностью и он готов это подтвердить лично. Это его решение, хотя повторюсь мы с ним встречались для того, чтобы обсудить перспективы сезона. Он открыт к диалогу, мы с ним сегодня разговаривали и завтра встречаемся будем обсуждать те вещи, которые связанны с участием команды в предстоящем кубке России, на который «СКА-Нефтяник» вылетает 7 сентября. Так же мы завтра встретимся со старшим тренером команды чтобы обсудить вопрос: готов ли старший тренер исполнять обязанности главного.

- То есть в связи с уходом Михаила Свешникова исполнять его обязанности пока будет именно Тони Линдквист?

- Да мы на это очень надеемся. Все-таки он присутствовал в период подготовки, знает те задачи, которые ставил перед игроками Михаил Олегович и мы надеемся на то, что он не сочтет необходимым покидать свое место поскольку нам это совершенно не нужно и не выгодно в нынешних условиях. Нам надо чтобы специалист остался и какое-то время работал исполняющим обязанности. Повторяю, об этом мы будем говорить завтра, и кто знает, какая может быть перспектива? Может быть со временем именно он и возглавит клуб. Ну и конечно мы с федерацией хоккея с мячом России эти вопросы обсудили и ждем может быть поступят какие-то предложения по специалистам? Но сейчас очень сложно об этом говорить, потому что все расписаны, у всех контракты.

ЮРЬЕВ, ХАНДАЕВ, КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?

- В сети появилась информация что место главного тренера «СКА-Нефтяника» может занять Ильяс Хандаев?

- Я не готов сейчас это обсуждать, потому что, во-первых, я не знаю вашего источника, кто эту информацию выводит в свет. Я повторюсь что мы вчера общались с руководителем федерации хоккея с мячом России, и он сказал, что он сейчас посмотрит кто в принципе мог бы. Потому что повторюсь все сейчас связанны контрактами у всех заключены соответствующие соглашения… Если всплывет та или иная кандидатура… но у меня сегодня такого разговора с федерацией хоккея с мячом России еще не было. Поэтому рано что-либо говорить. Может быть завтра поступят какие-нибудь звонки из Москвы. Наша задача завтра, опять повторюсь, переговорить со вторым тренером о его исполнении обязанностей, о его дальнейшей роли и пребывании в клубе, потому что мы надеемся что он не уедет вслед за Михаилом Олеговичем. Мы же понимаем, что специалисты собирались вместе и он его приглашал на работу. Очень многое зависит от принятых им решений, мы очень надеемся, что он останется.

- Есть ли вероятность возвращения на место главного тренера Михаила Юрьева?

- Разговора о назначении н эту должность у меня пока не было ни с кем и кандидатур мне пока никто не предлагал. Но это, наверное, и правильно, поскольку я сам пока нахожусь не на должности директора. Надо немножко подождать завтра мы все встречи проведем, но кандидатура Юрьева пока никак не обозначалась. Я не думаю, потому что он уехал и работает в другом месте и прошу прощения за это слово, камбэк такой не предвидится.

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