Следующий!: первый замперед правительства Хабаровского края по экономике Юрий Золочевский покидает свой пост

В краевом белом доме продолжаются кадровые перестановки. Вслед за подавшим заявление «по собственному» Владимиром Хлаповым о своем желании покинуть пост в краевом правительстве заявил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономике Юрий Золочевский.

На высокой должности Юрий Борисович продержался недолго. Как раз в августе он мог бы отмечать первую годовщину. Но принял решение уйти со службы. Об этом сообщил сегодня утром в своем инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЮРИИ ЗОЛОЧЕВСКОМ?

Он экономист по образованию и выпускник финансовой академии при президенте РФ. До своего назначения в политических играх замечен не был, зато входил в состав топ-менеджеров нескольких ведущих российских банков. И… не хабаровчанин.

Возможно, именно поэтому о Золочевском ходили весьма противоречивые слухи. Поговаривали, что он приложил руку к банкротству печально известного «Аркаима». Кто-то даже присваивал ему почетный титул американского шпиона. В самом деле, в послужном списке Владимира Золочевского есть пункты, связывающие его с США. В частности он в период с 1998 по 2001 год занимал пост вице-президента и входил в правление Chase Manhattan Bank International, а позже возглавлял правление фонда US Russia Investment Fund Deita Private Equity Partners. Но огульно подозревать его в сотрудничестве с госдепом США - все же перегиб. После ареста Сергея Фургала именно Золочевскому прочили его кресло и чин врио, но Кремль распорядился по своему усмотрению. Чем будет заниматься Юрий Борисович после отставки, пока неизвестно.

БИОГРАФИЯ ЮРИЯ ЗОЛОЧЕВСКОГО

Родился 9 июля в 1961 года в городе Могилев Белорусской ССР.

В 1984 году окончил Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники».

В 1996 году - Финансовую академию при Правительстве РФ. Специальности по образованию: «Микроэлектроника», «Международные экономические отношения».

С 1998 по 2001 - Chase Manhattan Bank International (член правления, вице-президент).

С 2001 по 2003 - US Russia Investment Fund (Delta Private Equity Partners), член правления, вице-президент, а также «Дельта Банк» (член совета директоров, президент и председатель правления).

С 2001 по 2003 - член совета директоров, президент и председатель правления «Дельта Банк».

С 2003 по 2004 - финансовый директор финансовой группы «Альфа», входит в «Альфа Банк».

С 2005 по 2006 - член совета директоров компании «Ренессанс-страхование».

С 2006 по 2012 - вице-президент банка ВТБ.

С февраля 2019 по август 2019 - заместитель председателя правительства края.

С августа 2019 - назначен на должность первого заместителя председателя правительства края по экономическим вопросам.