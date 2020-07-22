Первый ушел: Владимир Хлапов, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края, подал в отставку

Заместитель отстраненного губернатора Сергея Фургала подал в отставку. Официальное подтверждение этому готовят в пресс-службе.

В правительство Хабаровского края Владимир Хлапов пришел в октябре 2018 года, почти сразу же после того, как буквально разгромивший на выборах Вячеслава Шпорта либерал-демократ Сергей Фургал обосновался в «белом доме» на хабаровской площади Ленина.

Новый глава края испытывал жесточайший кадровый голод и подбирал своих помощников, где придется - был бы человек компетентный. Кто-то остался от предыдущего губернатора, кто-то работал раньше в команде Виктора Ишаева - грамотных управленцев в крае не так много.

Но даже тогда выбор на должность зампреда по вопросам безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами Владимира Хлапова вызвал у людей несведущих много вопросов.

Дело в том, что до этого он почти четыре года руководил коммерческими предприятиями ООО «Девелопер» и ООО «Бейс». Как - коммерсанта на такую ответственную должность? Но такие вопросы возникают, если не знать, откуда Владимир Хлапов попал в бизнес. А пришел он на вольные хлеба из полпредства по Дальнему Востоку.

В полпредство он устроился сразу после службы в полиции, в 2009 году на должность консультанта департамента финансовой и инвестиционной политики аппарата полномочного представителя президента по ДФО. Покинул полпредство Владимир Хлапов, дослужившись до помощника полномочного представителя в 2013 году.

Затем еще год отработал замом руководителя территориального управления имущественных отношений Министерства обороны РФ в ДФО. Годы работы в полпредстве Владимира Хлапова совпадают с годами работы там Виктора Ишаева.

После года работы в правительстве Хабаровского края Владимир Хлапов становится первым заместителем председателя правительства края - руководителем аппарата губернатора и правительства края. И это должность, которую он занимал вплоть до июля 2020 года, пока не ушел со службы на следующий же день после прилета в Хабаровск врио губернатора Михаила Дегтярева.

Также Владимир Хлапов был замешан в скандальном инциденте на трассе у поселка Дружба, когда то ли он, то ли его подчиненные отобрали у оператора радар, измеряющий скорость движения автомобиля.

БИОГРАФИЯ ВЛАДИМИРА ХЛАПОВА

Родился 20 июля 1975 года в селе Натальино Благовещенского района Амурской области.

В 2001 году окончил Хабаровский государственный педагогический университет, учитель биологии и химии.

В 2006 году - Дальневосточную академию государственной службы, факультет экономики, управления и права, юрист.

С 2016 года по настоящее время - магистрант Хабаровского государственного университета экономики и права, факультет международных экономических отношений, специальность «Международная экономика».

С июля 1995 по декабрь 1995 года служил в Российской Армии, Московский военный округ.

С февраля по июнь 1996 года - рабочий артели «Россия», город Зея Амурской области.

С августа 1996 года по август 1997 года - милиционер группы немедленного реагирования ОВД Центрального района города Хабаровска.

С августа 1997 года по август 2002 года - служба в ОМОН при УВД Хабаровского края (должности от милиционера-бойца до командира оперативной роты).

С августа 2003 года по июль 2009 года - старший инспектор отдела по охране объектов органов государственной власти субъектов Российской Федерации УВД Хабаровского края.

С июля 2009 года по сентябрь 2009 года - консультант департамента финансовой и инвестиционной политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

C сентября 2009 года по ноябрь 2009 года - советник департамента миграционной и информационной политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

С ноября 2009 года по июль 2010 года - федеральный инспектор департамента миграционной и информационной политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

C июля 2010 года по июль 2012 года - начальник департамента миграционной и информационной политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

C июля 2012 года по октябрь 2013 года - помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

C декабря 2013 года по октябрь 2014 года - заместитель руководителя территориального управления имущественных отношений Министерства обороны РФ в ДФО.

C ноября 2014 года по сентябрь 2018 года - директор ООО «Девелопер» и ООО «Бейс».

С октября 2018 года по август 2019 года - заместитель председателя правительства края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти;

С августа 2019 года по июль 2020 года - первый заместитель председателя правительства края - руководитель аппарата губернатора и правительства края.

Ветеран боевых действий (5 раз выезжал в служебные командировки по наведению конституционного порядка на территории Северо-Кавказского региона).

Государственные награды:

1998 год - медаль «За отличие в охране общественного порядка»;

2001 год - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат, имеет троих детей.

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