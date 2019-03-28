«Папу задержали»: стало известно, за что задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев

«Папу задержали» - все дальневосточники знают, о ком идет речь в текстах под такими заголовками. Общественность потрясла новость о том, что в Москве задержали Виктора Ишаева, бывшего губернатора Хабаровского края, экс-полпреда президента в ДФО и первого министра по развитию Дальнего Востока.

По информации источника, близкого к следствию, дальневосточного випа подозревают в причастности к махинациям в лесной отрасли региона. Более того, несколько часов назад силовики в масках проводили обыски в здании правительства Хабаровского края. Участие принимали, разумеется, сотрудники Федеральной службы безопасности.

Они нагрянули на восьмой этаж – именно туда совсем недавно переехал Владимир Хлапов, замгубернатора региона по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти. В этот момент в «белом доме» проходило расширенное заседание правительства.

- Помощник Владимира Хлапова подошел к нему во время заседания и что-то прошептал на ухо. Замгубернатора спешно собрался и покинул зал, - рассказал участник заседания.

Из здания правительства люди в масках вышли одни.

Однако телефон Владимира Хлапова до сих пор недоступен, в приемной замгубернатора сказали, что он на выезде, а когда вернется – неизвестно. Есть информация, что маски-шоу связано все с тем же громким уголовным делом «Азия Лес» по хищению миллиардов из казны.

Параллельно сегодня силовики прошлись по офисам представительства Роснефти по ДФО, расположенного в Хабаровске. Напомним, что Виктор Ишаев являлся вице-президентом компании и курировал дальневосточное направление. В конце 2018 года его уволили.

Задержание Виктора Ишаева 00:00 00:00

Как стало известно «КП»-Хабаровск», Виктора Ишаева, возможно, поместили под домашний арест в Москве из-за обвинения по серьезной статье – мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере. Вместе с задержанием «папы» появилась информация о том, что под уголовное преследование попали его сын - Дмитрий Ишаев, постоянный заместитель Геннадий Кондратов, представитель ОАО «НК»Роснефть» в Хабаровском крае. Всем фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Скорее всего, всех обвиняемых этапируют в Хабаровск для дальнейшего расследования. Пока следственные мероприятия проводятся сразу в краевом центре и Москве.

МНЕНИЯ

Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края

- О задержании Виктора Ишаева я узнал из новостей по телевизору. Разумеется, я был с ним знаком, но комментировать сложившуюся ситуацию и выдвигать версии я не намерен.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края

- Он долгие годы отработал в Хабаровском крае, работал губернатором успешно. Что могу сказать... Потом был полпредом, стремился развивать свой край и развивал его. Может, там есть какие-то нюансы свои... Нет, у меня - по работе с ним - вопросов никогда не было.

Юрий Коломейцев, политолог, руководитель центра социальных инноваций «Черный квадрат»

- Мне кажется, задержание Ишаева связано не с его политической, а скорее с экономической деятельностью. Хотя в этом органы разберутся лучше, чем мы. Сферу назвать не берусь, хотя земля слухами полнится, говорили и о махинациях с черным ломом, с землей – много моментов было. Посмотрим, чем закончится. Достаточно вспомнить его заместителей, тех, с кем он плотно работал, там все печально, многие под арестом сейчас, многие под следствием, многие ходят на допросы, и я думаю, это как раз и подливает масла в огонь. Откровенно сказать, все же понимали, чем это закончится, следователи зашли через его замов – зацепились через одно дело, начали раскручивать дальше и там, как говорится, кто уже кого сдаст, вот и вышли сейчас на Ишаева. Тем более, если это так быстро произошло, говорит о том, что у следствия есть конкретные доказательства, что он виновен. Будем смотреть, надо дождаться решения. Я думаю, обвинение предъявят на днях, и там посмотрим.

Егор Борисов, бывший президент Якутии, член совета федерации

- Я с ним работал в рамках деловых отношений как-раз во время его полпредства. Он мне запомнился очень крепким управленцем. Очень меня впечатлил. Других отношений с ним у меня не было, поэтому охарактеризовать его я не могу. Про его арест я узнал буквально пять минут назад из СМИ.

СПРАВКА «КП»

Виктор Иванович Ишаев, экс-губернатор Хабаровского края, экс-полпред по Дальневосточному федеральному округу, многие его называют «папа» до сих пор.

Родился 16 апреля 1948 года в селе Сергеевка Кемеровской области.

С 1964 по 1988 год работал на Хабаровском судостроительном заводе, прошел путь от простого сварщика до замдиректора предприятия.

1988 по 1990 год, директор завода строительных алюминиевых конструкций

С 1991 по 2009 год, сначала глава администрации, а потом губернатор Хабаровского края.

С 30 апреля 2009 года, полпред президента в Дальневосточном Федеральном округе.

В 2013 году стал министром по развитию Дальнего Востока

В августе 2013 года снят президентом с обеих должностей

В 2013 году стал советником президента ОАО «НК «Роснефть» по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.

В Хабаровском крае люди называют Ишаева уважительно: «папа» и "батя". За годы его работы были построены «Платинум арена», Хабаровский цирк, дорожные развязки, Онкологический центр, Кафедральный Спасо-Преображенский собор, начата массовая молодежная застройка, строительство арены «Ерофей» и проведена масштабная реконструкция Амурского моста.