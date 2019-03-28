Задержание экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева: прямая онлайн-трансляция

В четверг днем стало известно, что в Москве задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Известный политик занимал и другие высокопоставленные должности: бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе , а также был экс-министром по развитию Дальнего Востока.

Задержание Виктора Ишаева связывают с обысками в правительстве Хабаровского края. Силовики в масках за десять дней дважды наведывались туда по делу о хищениях в лесной отрасли.