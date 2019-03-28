2019-03-28T10:27:59+03:00
Политика

Задержание экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева: прямая онлайн-трансляция

Рассказываем в прямом эфире все, что известно к этой минуте о задержании Виктора Ишаева
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В четверг днем стало известно, что в Москве задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Известный политик занимал и другие высокопоставленные должности: бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе , а также был экс-министром по развитию Дальнего Востока.

Задержание Виктора Ишаева связывают с обысками в правительстве Хабаровского края. Силовики в масках за десять дней дважды наведывались туда по делу о хищениях в лесной отрасли.

В Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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