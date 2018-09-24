Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 04:07 2018-09-24T04:07:47+03:00

Либерал-демократ обошел оппонента от "Единой России" почти на 195 тысяч голосов

Изменить размер текста: A A

Жители Хабаровского края выбрали нового губернатора, отдав предпочтение депутату Госдумы и кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу. Партия власти в лице Вячеслава Шпорта уступила регион либерал-демократам с разгромным счетом 69,57 процента против 27,97.

Если в человеческом выражении, то поддержку Сергею Фургалу оказали 325 тысяч 566 избирателей. Вячеслава Шпорта предпочли 130 тысяч 873 человека.

- Еще неделю назад знали результат - примерно 70 на 30 процентов. Учитывая, что мы его получили, можно сделать заключение: первое - мы были правы, второе - выборы, все-таки, прошли честно, - коротко прокомментировал Сергей Фургал.

Вячеслав Шпорт занимал пост губернатора Хабаровского края три срока. Недавно он сделал предложение Сергею Фургалу вступить в его команду и занять пост его первого заместителя. Либерал-демократ согласился, но только при условии победы первого. Очевидно, что теперь ситуация сложится иначе.

- Я возьму Вячеслава Ивановича в свою команду, только если он публично обратится ко мне, - отметил либерал-демократ.

Сергей Фургал является депутатом Государственной думы Российской Федерации от ЛДПР с 2007 года. Ранее - в 2013 году - либерал-демократ также участвовал в выборах губернатора Хабаровского края и занял второе место, уступив Вячеславу Шпорту с результатом в 19,14 процента. Тогда явка по региону составила 33,88 процента.

В ТЕМУ:

Повторит ли Хабаровск выборный кульбит Приморья

Спецкор «Комсомолки» Владимир Ворсобин отправился в одну из самых горячих политических точек страны этого сентября — на Дальний Восток, где выбирали губернаторов (подробнее)

Призрак 90-х на выборах губернатора Хабаровского края: вбросы бюллетеней, угрозы и незаконная агитация

Второй тур отметился рекордной явкой и рекордным числом обращений о нарушениях (подробности)