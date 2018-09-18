2018-09-18T04:15:48+03:00
Политика

Второго тура выборов в Хабаровском крае не будет? Вячеслав Шпорт предложил Сергею Фургалу стать его заместителем

Либерал-демократ дал свое согласие
Мария ИГНАТЬЕВА
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Шпорт предложил Фургалу место своего замаШпорт предложил Фургалу место своего замаФото: Социальные сети
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В Хабаровском крае меньше чем за неделю до второго тура выборов губернатора произошла ситуация, которая может полностью изменить не только ход выборов, но и имена кандидатов. Сегодня утром Вячеслав Шпорт, действующий глава региона, предложил своему оппоненту либерал-демократу Сергею Фургалу место в региональном правительстве.

- Я вижу, что вы поддержали не только меня, но и Сергея Фургала, поэтому чтобы не тягаться и не перетягивать канат, я предлагаю Сергею перейти работать в правительство на должность первого заместителя и вместе работать над тем, чтобы реализовывать обещания, которые мы давали избирателям, - обратился к электорату Вячеслав Шпорт, кандидат в губернаторы Хабаровского края от партии «Единая Россия».

Он также высказался, что вместе они смогут проработать экономическое развитие региона. Сергей Фургал, который в первом туре набрал большинство голосов - 35,62% против 35,81% голосов Шпорта, заявил, что не гонится за «большими звездочками на погонах».

- Я услышал предложение Вячеслава Ивановича Шпорта, губернатора Хабаровского края. Для меня не важна должность, важна возможность выполнить поставленные задачи и те обещания, которые я вам давал, - обратился к избирателям Сергей Фургал. - Поэтому я принимаю его предложение, и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей нашего края.

В краевую избирательную комиссию ни от одного кандидата пока не поступало никаких сообщений. Это значит, что еще не известно, кто будет участвовать во втором туре. Если либерал-демократ снимет свою кандидатуру, то его сменит представительница КПРФ Анастасия Саламаха, которая заняла третье место в первом туре выборов с результатом в 15,74%. Сам Сергей Фургал официальных заявлений на тему продолжения участия в выборах пока не дает.

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