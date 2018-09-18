Фургал победил бы с большим отрывом. И этому не позволили случиться - дальневосточный политолог

СЕГОДНЯ 06:52 2018-09-18T07:48:29+03:00

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Хабаровский край сегодня с утра потрясло неожиданное заявление кандидатов на пост губернатора региона. По итогам единого дня голосования 9 сентября определить нового главу края не удалось, поэтому 23 сентября должен состояться второй тур. В новых бланках для голосования должны появиться две фамилии: Вячеслав Шпорт от партии «Единая Россия» и Сергей Фургал от фракции ЛДПР. Однако несколько часов назад в сети появилось видео, где действующий губернатор предложил либерал-демократу «не перетягивать канат из стороны в сторону» и согласиться на должность первого заместителя губернатора. Сергей Фургал, который ранее заявлял, что не может отступить и предать своих избирателей, согласился на предложение Шпорта. Пока одни удивляются такому повороту событий, политтехнологи считают, что иначе и быть не могло, и выбора у представителя сине-желтых не было.

- Это аппаратное решение. Его поломали, всем все объяснили и сделали грамотное предложение. Это было решение «сверху», а не Фургала или Шпорта, с самого «верха». На самом деле, все очень серьезно и по-взрослому. Нам нужно сохранить страну в целостности, без раздроблений, а сейчас «полыхает» Приморье. Не хватает только повторения ситуации в Хабаровском крае. Плюс Владимирская область. «Единая Россия» потеряла две трети мандатов депутатского корпуса разных уровней и несколько городов. Этот процесс будет только наращивать обороты. Поэтому, на мой взгляд, решение было правильным, - рассказал дальневосточный политолог на правах анонимности.

По его мнению, в Хабаровском крае меньше чем за неделю до второго тура такое заявление сделали неспроста. Он уверен, что на это серьезно повлияла ситуация с Приморским краем, а именно нелегитимность выборов и то, что сейчас власти пытаются спрятать слона в посудной лавке.

- Побеждали очень некрасиво и с большим трудом, начиная с 11 вечера. А в Хабаровском крае прогнозы были еще хуже, и здесь бы такие методы не помогли. Господин Фургал не собирался выигрывать, ему победа случайно прилетела, как ответная реакция на пенсионную реформу. Политтехнологи подсчитали рейтинги и начали искать другое решение, альтернативу второго тура, - объясняет собеседник «Комсомолки». - Провалить регион сейчас, отдать его человеку, у которого нет команды, который не готов и не хочет в принципе этим заниматься, было бы неправильно. Плюс есть еще ряд регионов, где аналогичная ситуация, и будет такой же результат, там будет приниматься аппаратное решение.

Второй тур, по мнению политолога, попросту мог привести к восстанию. Эксперты и раньше говорили, что, почувствовав запах крови, люди не остановились бы, пока Шпорт не покинет свое место. И то, что происходило в Приморье, было бы детской шалостью, по сравнению с тем, что могло произойти у нас в регионе. Там один губернатор ушел и пришла другая команда. Они не успели ничего сделать за срок правления, но у нас же Шпорт не первый год. За это время он успел сделать много заявлений и не выполнить массу обещаний, что, безусловно, вывело людей из себя. Во всяком случае, именно так считает политолог.

- Нельзя говорить людям все подряд, люди на Дальнем Востоке грамотные, многие с высшим образованием в Хабаровском крае. Даже Комсомольск так лихо проголосовал против своего же Шпорта, потому что он пообещал, но не сделал ничего, - продолжает эксперт. - Хотя я знаю, что он делал. Просто до людей правильно это не донесли. Пропаганда провалилась. Нужно увольнять к черту пресс-службу, министерство внутренней политики и весь медиаблог. Просто гнать их поганой метлой. Такого трындеца, как у нас, нигде нет.

Единственным верным решением, по его словам, было найти точку соприкосновения, общий язык, и прийти к компромиссу, что и сделали кандидаты, чтобы избежать восстания.

- Кандидаты просто договорились. Саламаха (кандидат от КПРФ - ред.) сейчас неспособна набрать хоть какое-то внятное количество голосов. Она несет меньше риска для Шпорта, чем Фургал. Либерал-демократ в этих выборах бы победил, причем с очень большим отрывом. По рейтингам, до этого заявления у него двукратное превосходство над Шпортом, - уверен политолог. - Сейчас речь идет не о демократии и не о выборах, а о выживании государства и нации, как целостности. После ВЭФ, где шли переговоры с Китаем, многие их банки отказались сотрудничать с различными нашими финансовыми инструментами, опасаясь санкций. Мы не смогли договориться, значит нам однозначно нужно держаться внутри страны. А внутри «полыхает» социально-политический конфликт, внешнеполитическая ситуация тоже очень жесткая. Мы можем повторить сценарий 1917 года, а этого никто не хочет.

Речь об Анастасии Саламахе зашла неспроста. Дело в том, что если Фургал снимет свою кандидатуру с выборов, то его место займет кандидат, который по итогам первого тура расположился на третьем месте, а это именно Саламаха от партии КПРФ.

- Когда Фургал снимет свою кандидатуру - вопрос времени. У Саламахи шансы есть, но все зависит от того, какой контент будет идти из интернета и телевизора, что подумают избиратели. Претензии к Шпорту и первому лицу страны высоки, это значит, что голоса могут концентрироваться на кандидате КПРФ, но фигура Вячеслава Ивановича избирателям предпочтительнее, - заявил эксперт.

Но и сам Шпорт, по мнению политолога, долго в кресле губернатора не просидит. По его информации, в течение года Вячеслава Ивановича отправили бы на пенсию, после некоторых кадровых изменений в регионе.

- В течение года Шпорта должны были в любом случае снять с поста губернатора. Замена планировалась. Задача этого сезона - перезагрузка первых лиц. То есть убрать Соколова и Шпорта по объективным причинам. Страна поменялась и жизнь в ней тоже. Чтобы перезагрузка произошла на 100 процентов, элита должна перетасоваться. Измениться должна была система работы с людьми, отношения, доступы к контрактам, - объясняет политолог. - И не факт, что став первым замом губернатора, Фургал сядет в кресло главы региона. Это может быть московский ставленник или местная фигура. Решение, которое сейчас приняли, - временное, чтобы не потерять субъект на пять лет. А в следующем году нас ждет еще куча всего: выборы в закдуму, гордуму Хабаровска и Комсомольска и мэр Хабаровска, полноправно избираемый. В настоящий момент, все эти кампании провальные. Это значит, что в депутатский корпус придут люди, не готовые к этой работе, даже если они горят и хотят. Там есть прямые отношения, прохождение определенных процедур, принятие документов, документооборот и другие вещи. У нас страна по-другому организована, не так, как показывают по телевизору.

К таким политическим играм во многих регионах привело неприятие и непринятие тех решений, которые приняли в Кремле: повышение НДФ, пенсионная реформа, отмена некоторых льгот и прочие спорные изменения. Все это копилось годами, но в итоге чаша терпения у людей кончилась, и они выплеснули свое недовольство именно сейчас, именно на кандидатов в губернаторы, считает эксперт. И речь идет не только о Хабаровском крае.

- Политическая конкуренция порождает экономическую конкуренцию, а последней у нас нет. Соответственно, нет и развития, это приводит к тому, что людям нет смысла вкладываться в новое производство, технологии и прочее, потому что все решается в высоких кабинетах. Это сейчас ломается по всей стране очень жестко. По факту, сейчас стоят две задачи: не позволить раздробить страну на части и создать какие-то условия в нашей реальности на местах, чтобы экономика не была убыточной, чтобы появилась нормальная избыточная экономика, - резюмировал собеседник.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Фургал может стать преемником губернатора Хабаровского края и лидера ЛДПР - политолог Илдус Ярулин

Победа господина Фургала в первом туре выборов главы Хабаровского края говорит о доверии населения к либерал-демократу. По сути своей действующий губернатор, по мнению Илдуса Ярулина, усиливает свою команду, которая 9 сентября во многом показала свою неэффективность. Для создания «правительства народного доверия» Вячеславу Шпорту, как говорит политолог, не хватает пока еще действующего мэра Хабаровска Александра Соколова (победитель выборов мэра Сергей Кравчук официально еще не вступил в должность - прим.ред.).

- Никаких партийных разногласий, а только интересы края, который на фоне того, что творится в Приморье, может стать локомотивом развития Дальнего Востока. Это во многом связано и с инвестициями, потому что деньги идут туда, где порядок и тишина, а не разного рода бунты, - считает Илдус Ярулин, руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов. (читать далее...)

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