Сергей Фургал может стать преемником губернатора Хабаровского края и лидера ЛДПР - политолог Илдус Ярулин

СЕГОДНЯ 06:30 2018-09-18T06:36:55+03:00

Специалист считает, что кандидаты в главы региона заключили соглашение, при котором выигрывают все

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Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал принял предложение войти в команду действующего главы региона Вячеслава Шпорта. На это счет высказался политолог Илдус Ярулин, который считает, что такой вариант прикрывался и является наиболее оптимальным для региона.

«МОЯ ПАРТИЯ - ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ»

Победа господина Фургала в первом туре выборов главы Хабаровского края говорит о доверии населения к либерал-демократу. По сути своей действующий губернатор, по мнению Илдуса Ярулина, усиливает свою команду, которая 9 сентября во многом показала свою неэффективность. Для создания «правительства народного доверия» Вячеславу Шпорту, как говорит политолог, не хватает пока еще действующего мэра Хабаровска Александра Соколова (победитель выборов мэра Сергей Кравчук официально еще не вступил в должность - прим.ред.).

- Никаких партийных разногласий, а только интересы края, который на фоне того, что твориться в Приморье, может стать локомотивом развития Дальнего Востока. Это во многом связано и с инвестициями, потому что деньги идут туда, где порядок и тишина, а не разного рода бунты, - считает Илдус Ярулин, руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЧИСТКИ

Господин Шпорт предложил Сергею Фургалу место первого вице-губернатора. Но количество таких должностей, как говорит Ярулин, в региональном правительстве ограничено. Значит, полетят головы. Но есть и второй, менее популярный путь, по которому действующая краевая власть вряд ли пойдет. Это создать еще один такой пост. Все мы помним, что одно время у Вячеслава Ивановича было 20 замов.

Но, в любом случае, спрашивать с обновленного правительства Шпорта будут куда жестче.

ВЛИЯНИЕ ПРИМОРСКИХ СОБЫТИЙ

Что же и кто подтолкнул оппонентов к такому решению? Ярулин предполагает - это коллективное умозаключение тех людей, которые отвечают за ситуацию в Хабаровском крае на самом высоком уровне и не хотят повторения приморских событий.

- Приморские события подвигли к этому решению. Скорее всего, это и предмет согласования администрации президента, и продукт непротивления со стороны кандидатов в губернаторы, и проговор с руководителем ЛДПР - здесь участвовало много сторон. У победы всегда много отцов, это коллективно принятое решение, которое устраивает всех. Наверно, будут какие-то выступления против, обвинения в предательстве и прочее-прочее. Но кому-то нужны великие потрясения, а кому-то нужна великая Россия. А нам нужен Хабаровский край, - сказал политолог.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕЕМНИК

У этого решения, по мнению Индуса Ярулина, далеко идущая перспектива.

- Преемник губернатора Хабаровского края? Почему нет? Человек, который погрузится в дела региона и, если за ним будут достаточно серьезные достижения, а их с такой командой не миновать, тогда вопрос о следующем главе отпадет сам собой, - прокомментировал руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов.

Может отпасть вопрос и даже по поводу следующего лидера партии ЛДПР.

- Фургал - универсальный преемник. Он выигрывает во всем, либо может занять пост губернатора со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Он готов к этому, но если не выйдет? А так у него все карты будут в руках, и потом он будет выбирать, что лучше, - резюмировал Илдус Ярулин.

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