2018-09-10T00:47:59+03:00
Общество

Результаты выборов губернатора Хабаровского края 2018: главу региона выберут во втором туре

Никто из кандидатов в главы региона не набрал больше 50 процентов голосов
Александра ШОПЕНКО
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Результаты выборов губернатора Хабаровского края 2018: главу региона выберут во втором туреРезультаты выборов губернатора Хабаровского края 2018: главу региона выберут во втором туреФото: Иван МАКЕЕВ
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Избирком региона завершил подсчет голосов, отданных избирателями за бууещго губернатора Хабаровского края. Согласно полученным результатам, в лидеры выбился кандидат от ЛДПР Сергей Фургал с результатом в 35,81 процент, в спину ему дышит Вячеслав Шпорт («Единая Россия»), который набрал 35,62 процента.

Тройку лидеров замыкает Анастасия Саламаха от КПРФ с результатом в 15,74 процента. Игорь Глухов от «Справедливой России» набрал 5,49 процента, Андрей Петров от партии «Зеленые» - 3,81 процента.

Так как никто из кандидатов в губернаторы не переступил 50-процентный порог, в крае пройдет второй тур выборов. Как заявила председатель центрального избиркома Элла Памфилова, ЦИК готов к такому повороту событий. Она также подчекнула, что возможность второго тура говорит о реальной конкурентной борьбе.

Отметим, что кроме губернаторской, в Хабаровском крае прошло еще 177 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, одна из них - мэра Хабаровска.

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