Избирком объяснил, как будет проходить второй тур выборов губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 04:37 2018-09-18T05:04:17+03:00

Кандидат от ЛДПР, несмотря на предложение Шпорта, не отказался участвовать во втором туре выборов

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НОВЫЙ ПОВОРОТ

Политическая ситуация в Хабаровском крае становится еще интересней. Итоги первого тура выборов многих ошарашили - в губернаторской гонке, хоть и с небольшим отрывом, победил кандидат от ЛДПР, но ни один из претендентов на высокий пост не перешагнул 50-процентный порог. Теперь борьба должна была развернуться во втором туре между кандидатами от «Единой России» Вячеславом Шпортом и от ЛДПР - Сергеем Фургалом. Но ситуация приняла неожиданный оборот.

Действующий глава региона Шпорт предложил Фургалу место в краевом правительстве, а именно - должность первого вице-губернатора. Либерал-демократ дал свое согласие, но в воздухе повис немой вопрос: будет ли второй тур и снял ли фаворит первого тура выборов свою кандидатуру?

- Официального заявления от Сергея Фургала к нам не поступало, - комментирует Оярс Машков, секретарь избирательной комиссии Хабаровского края. - Давайте пока не будем строить предположений, мы только слышали, что он готов работать вместе с действующим губернатором. Сам по себе совместный труд не отменяет проведение второго тура выборов.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Если кандидат отказывается от участия в повторном голосовании, то право еще раз побороться за кресло губернатора Хабаровского края переходит кандидату, следующему в рейтинге по итогам первого тура выборов.

Напомним, что с результатом в 15,74 процента (55 695 голосов) «бронзу» губернаторской гонки взяла Анастасия Салмаха (КПРФ). Четвертым стал справедливоросс Игорь Глухов (19426 голосов - 5,49 процента). Замыкает список «зеленый» Андрей Петров (13487 голосов - 3,81 процента). Чтобы победить, кандидат должен набрать простое арифметическое большинство голосов.

Возможно голосование и по одному кандидату. При этом он должен будет набрать более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в выборах. Если этого не происходит, выборы признаются несостоявшимися.

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