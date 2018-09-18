Сергей Фургал не собирается снимать кандидатуру со второго тура выборов губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 07:21 2018-09-18T08:02:49+03:00

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В Хабаровском крае за несколько дней до второго тура выборов губернатора действующий глава региона Вячеслав Шпорт предложил своему оппоненту Сергею Фургалу "не перетягивать больше канат из стороны в сторону" и стать его первым заместителем. Неожиданно для всех либерал-демократ не отказал единороссу и согласился на сделку, однако о продолжении борьбы за пост губернатора не произнес ни слова. Он лишь заверил, что готов трудиться на благо жителей региона, засучив рукава.

- Кандидат в губернаторы Хабаровского края от фракции ЛДПР не снимал свою кандидатуру с предвыборной гонки, она продолжается. Второй тур намечен на 23 сентября, все остается без изменений, несмотря на то, что он согласился на предложение Вячеслава Шпорта, - заявили в предвыборном штабе Сергея Фургала.

Чего именно таким решением хотел добиться представитель "сине-желтых", в его пресс-службе не сообщили. Но, тем не менее, заверили, что это не попытка усидеть на двух стульях. А в массах мнения на этот счет расходятся. Одни считают, что Фургал поступил, как предатель народа, другие, что это хитрый план, и в случае проигрыша на выборах либерал-демократ получит место в правительстве, и все же выполнит хоть часть своих обещаний. Политологи тоже расходятся во мнении. Леонид Бляхер, хабаровский политолог, предположил, что выборы пройдут на спокойной ноте.

- Конфликта не будет, во всяком случае, как в Приморье. Второго тура либо не будет вообще, либо он будет в достаточной степени формальным, - выразил свое мнение Леонид Ефимович.

А вот его коллега, дальневосточный политконсультант в анонимной беседе с «Комсомолкой» признался, что если бы кандидаты не договорились, в Хабаровском крае ситуация с бунтами переплюнула бы приморские масштабы. О том, как будет развиваться ситуация со вторым туром выборов губернатора Хабаровского края, сегодня расскажут в местном избиркоме, куда пригласили представителей региональных и федеральных СМИ.

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СКАЗАНО

Фургал победил бы с большим отрывом. И этому не позволили случиться - дальневосточный политолог

- Это аппаратное решение. Его поломали, всем все объяснили и сделали грамотное предложение. Это было решение «сверху», а не Фургала или Шпорта, с самого «верха». На самом деле все очень серьезно и по-взрослому. Нам нужно сохранить страну в целостности, без раздроблений, а сейчас «полыхает» Приморье. Не хватает только повторения ситуации в Хабаровском крае. Плюс Владимирская область. «Единая Россия» потеряли две трети мандатов депутатского корпуса разных уровней и несколько городов. Этот процесс будет только наращивать обороты. Поэтому, на мой взгляд, решение было правильным, - рассказал дальневосточный политолог на правах анонимности (читать далее...)

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Фургал может стать преемником губернатора Хабаровского края и лидера ЛДПР - политолог Илдус Ярулин

Победа господина Фургала в первом туре выборов главы Хабаровского края говорит о доверии населения к либерал-демократу. По сути своей действующий губернатор, по мнению Илдуса Ярулина, усиливает свою команду, которая 9 сентября во многом показала свою неэффективность. Для создания «правительства народного доверия» Вячеславу Шпорту, как говорит политолог, не хватает пока еще действующего мэра Хабаровска Александра Соколова (победитель выборов мэра Сергей Кравчук официально еще не вступил в должность - прим.ред.).

- Никаких партийных разногласий, а только интересы края, который на фоне того, что творится в Приморье, может стать локомотивом развития Дальнего Востока. Это во многом связано и с инвестициями, потому что деньги идут туда, где порядок и тишина, а не разного рода бунты, - считает Илдус Ярулин, руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов. (читать далее...)

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Политологи высказали свое мнение о претендентах на кресло губернатора Хабаровского края

Нового главу региона выбирали 354 тысячи 89 человек. Лидером тура стал Сергей Фургал от партии ЛДПР. Он набрал 35,58% голосов. Буквально в спину ему дышал действующий губернатор Вячеслав Шпорт от «Единой России» с 35,53% голосов (подробности)