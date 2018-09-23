Призрак 90-х на выборах губернатора Хабаровского края: вбросы бюллетеней, угрозы и незаконная агитация

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-23T14:26:18+03:00

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В Хабаровском крае 23 сентября прошел второй тур выборов губернатора. На пост главы региона претендует единорос Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал - в первом туре голосования он одержал победу, оторвавшись от действующего губернатора всего на 0,19% голосов.

Подводя итоги первого тура и предрекая ход борьбы во втором, политологи уверено заявляли - будет жарко и непредсказуемо. Масла в огонь предвыборной гонки на протяжении двух недель разрешенной агитации постоянно подливали и сами кандидаты.

Напомним, на минувшей неделе с телеэкранов Вячеслав Шпорт, действующий глава региона, предложил своему оппоненту либерал-демократу Сергею Фургалу место в региональном правительстве.

- Я вижу, что вы поддержали не только меня, но и Сергея Фургала, поэтому чтобы не тягаться и не перетягивать канат, я предлагаю Сергею перейти работать в правительство на должность первого заместителя и вместе работать над тем, чтобы реализовывать обещания, которые мы давали избирателям, - обратился Вячеслав Шпорт, кандидат в губернаторы Хабаровского края от партии «Единая Россия».

Он также высказался, что вместе они смогут проработать экономическое развитие региона. Сергей Фургал следом в видеообращении заявил, что не гонится за «большими звездочками на погонах».

- Я услышал предложение Вячеслава Ивановича Шпорта, губернатора Хабаровского края. Для меня не важна должность, важна возможность выполнить поставленные задачи и те обещания, которые я вам давал, - сказал Сергей Фургал. - Поэтому я принимаю его предложение и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей нашего края.

Лишь позднее господин Фургал сделал серьезную оговорку: соглашусь стать первым замом, но только если Шпорт одержит победу на выборах. Случится ли это в итоге, станет ясно после подсчета голосов и заявлений кандидатов в губернаторы.

ГРОМКИЙ ДЕНЬ ТИШИНЫ

День тишины в Хабаровске тоже выдался совсем не тихим. В региональный избирком поступили жалобы на агитацию за Фургала: его предвыборные видеоролики крутились в инстаграме, потом на уличном экране напротив здания правительства, после обнаружилась агитационная публикация в журнале, а затем на улицах начали раздавать листовки.

- Поскольку материал не оплачен из избирательного фонда кандидата, не предоставлялся в избирательную комиссию края и распространяется в день тишины, то рабочая группа приняла решение обратиться в полицию для пресечения деятельности по распространению материала сегодня, а лиц, которые этим занимаются, привлекать к ответственности, - сказал Оярс Машков, секретарь регионального избиркома.

Сам же господин Фургал решительно отверг причастность своего штаба к незаконной агитации, заявив,что в этом нет никакого смысла.

- Ничего подобного! Что касается меня, что касается моего штаба, мы не нарушили и не нарушим ни одной буквы закона. Если люди проголосуют, значит мы будем вынуждены подчиниться мнению людей. Если люди не проголосуют, мы спокойно уйдем и будем работать, у нас есть, где работать и есть чем заниматься. Я самодостаточный человек, я добился уже в жизни многого. Я не держусь за это место, для меня оно не является чем-то сакральным, поэтому нам не нужно нарушать закон, - сказал Сергей Фургал. - И когда заявляют, что у нас идет какая-то незаконная агитация, пусть покажут, кто где и когда незаконно агитировал. Сегодня в Хабаровском крае людей не надо агитировать, они и так все знают. Они просто не хотят действующую власть, она им надоела за девять лет, а они не хотят это услышать и делают все, чтобы остаться, - заявил Сергей Фургал.

УГРОЗЫ И ФОТОСЕССИИ

В социальных сетях, едва избирательные участки распахнули двери, начали появляться сообщения о нескончаемых нарушениях. С какими-то уже успели разобраться члены Общественной палаты РФ, другие же еще предстоит изучить краевому избиркому и полиции.

- Эта информация просто ошеломляет: нам сообщили, что в адрес замглавы Комсомольского района Игоря Касаткина поступили угрозы. Якобы, представитель ЛДПР пришел к нему с требованием обеспечить голосование в пользу его кандидата. Аналогичная ситуация и с главой района имени Лазо Владимиром Сорокиным. Якобы, сам господин Фургал позвонил ему и, угрожая, требовал голосов в свою пользу. Соответствующие документы, насколько я знаю, поданы в правоохранительные органы, - сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ. - Если эта информация подтвердится, то это, конечно, совершенно недопустимая ситуация, которая была только в девяностых годах.

Далее в топе нарушений, попавших в сеть, - голосующие на камеру военные и закрытый на лопату участок №46.

- Мы спокойно зашли на избирательный участок, поговорили с председателем. Там работают два наблюдателя от каждого из кандидатов, жалоб от них нет, - сказал Андрей Белоглазов, член Общественной палаты Хабаровского края.

Члены Общественной палаты заявили, что солдат фотографировали для стенгазеты, а бюллетень был повернут "рубашкой" вверх.Фото: Социальные сети

А вот фотографии голосующих военных, как сказала член ОП Галина Кононенко, были сделаны для стенгазеты. И на них солдат показывает бюллетень "рубашкой" вверх. Но с сообщением готовы разобраться предметно.

- Если какой-то человек зашел в кабинку, когда кто-то голосует, это абсолютно неправильно, это нарушение законодательства, нет сомнений, - подчеркнул Григорьев.

ИЗБИРАТЕЛИ ПРИХОДЯТ СО СВОИМИ РУЧКАМИ

Эти выборы в регионе отметились рекордной явкой на участки. Для сравнения - в первом туре выборов голосовать пришли 36,01%, уже к 18.00 часам 23 сентября проголосовали почти 43% избирателей.

- В этот раз людей действительно очень много, - говорит работница одного из избирательных участков Хабаровска. - И люди чуть ли не поголовно идут... со своими шариковыми ручками! Говорят, что у нас на участках они особенные, что мы потом сотрем их галочки и сами поставим, какие нужны. Это они в социальных сетях вычитали. Бред, конечно, но с людьми никто не спорит, пусть голосуют какими хотят.

Традиционно в лидерах по явке три района Хабаровского края.

- Наиболее активно голосует Комсомольский, Аяно-Майский и Тугуру-Чумиканский районы. По крупным городам региона явка тоже выше, чем в первом туре. В Комсомольском она приблизительно на семь процентов выше, чем две недели назад, а по районам Хабаровска ниже. Наиболее активные, как сегодня, так и 9 сентября - избиратели Кировского района Хабаровска, - сказал Василий Агуленко, заместитель председателя избирательной комиссии Хабаровского края.

ВБРОСЫ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

Уже ближе к вечеру штаб Вячеслава Шпорта заявил о намерении подать заявление об отмене итогов голосования на избирательном участке №124. Нарушения там обнаружили члены ИК. На месте насчитали 36 бюллетеней с галочкой за Вячеслава Шпорта, их одной пачкой пыталась забросить член избирательной комиссии, которую застала за этим занятием ее коллега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/670109" frameborder="0"></iframe> Вбросы на избирательном участке в Хабаровске.

Вскоре после этого штаб действующего главы региона подал заявление об отмене результатов выборов на этом участке, назвав эту ситуацию "специальной провокацией, цель которой поставить под сомнение легитимность всей избирательной кампании".

- По всей видимости, имел место вброс, причем он был совершен членом избирательной комиссии. Для нас самое главное там, где будет видно, что происходят фальсификации, эти результаты, естественно, не будут учитываться, - сказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Всего же за этот день правоохранителям поступило 17 сообщений о нарушении выборного законодательства.

- Все они будут рассмотрены в установленном законом порядке. Примерный срок - месяц. Результаты проверок по каким-то сообщениям, естественно, будут раньше, - сказал Олег Герасименко, заместитель начальника управления МВД России по Хабаровскому краю.

Конкретизировать, характер нарушений представитель краевого УМВД отказался, сославшись на то, что им дается юридическая оценка. Не назвал господин Герасименко и в отношении кого поступали кляузы.

- По всем фактам выехали наши следственно-оперативные группы, все зафиксировано, проводится проверка, - сказал Герасименко, отвечая на вопрос об угрозах чиновникам в районах края, добавив, что сейчас не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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