2018-09-20T06:04:31+03:00
Политика

Биография Сергея Фургала: Что известно о кандидате в губернаторы Хабаровского края

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края пройдет 23 сентября
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Биография Сергея Фургала: Что известно о кандидате в губернаторы Хабаровского краяБиография Сергея Фургала: Что известно о кандидате в губернаторы Хабаровского края
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Сергей Фургал родился 12 января 1970 года в селе Поярково Амурской области в многодетной семье десятым ребенком. В 16 лет поступил на бюджет в Благовещенский государственный медицинский институт на специальность «Лечебное дело», который окончил в 1992 году.

С 1992 по 1999 год работал в Поярковской центральной районной больнице врачом-терапевтом и врачом-неврологом.

С 1999 по 2005 год занимался предпринимательством.

Публичная деятельность

В 2005 году был избран депутатом Законодательной думы Хабаровского края, фракция ЛДПР

С 2005 по 2011 год был координатором Хабаровского регионального отделения ЛДПР

В 2006 стал начальником дальневосточного филиала Государственной экспертизы проектов МЧС РФ

В 2007 году был избран депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва, фракция ЛДПР. Был заместителем председателя комитета ГД по делам Федерации и региональной политики

В 2008 году награждён Почётной грамотой председателя Государственной Думы Б. В. Грызлова за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в Российской Федерации.

В 2010 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Защитил степень магистра экономики по направлению «Государственное и региональное управление»

В 2011 году был избран депутатом Государственной Думы шестого созыва, фракция ЛДПР

С ноября 2015 года возглавлял думский комитет по охране здоровья

В 2013 году баллотировался на должность губернатора Хабаровского края, занял второе место

В 2016 году избран депутатом Государственной думы седьмого созыва от одномандатного избирательного округа №70 (Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ)

Семья

Женат, имеет троих детей.

Сын — Антон Фургал (род. 2 августа 1991). Также член ЛДПР. В 2014 году, будучи студентом, баллотировался в Хабаровскую городскую думу по округу № 33 и в краевую — по Транспортному округу (№4 в списке).

Старший брат — Вячеслав Фургал, также политик, депутат Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР. Два других брата — Юрий и Алексей, также в политике, но Амурской области. Алексей Фургал является депутатом Законодательного собрания Приамурья, Юрий Фургал — депутат города Зеи. Все братья состоят в ЛДПР.

Отец — участник Великой Отечественной войны.

Мать – почетный житель села Поярково.

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