«СКА-Нефтяник» - Чемпион: хабаровский хоккейный клуб признали победителем чемпионата России Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Интрига, тянувшаяся с самого начала коронавирусной пандемии – когда же будет сыгран титульный матч и кто же станет чемпионом России в хоккее с мячом, наконец-то разрешилась. По крайней мере если верить Михаилу Дегтяреву, недавно вернувшемуся из Москвы. Матча не будет, а победа хабаровскому клубу была присуждена по очкам.

- Я бы хотел порадовать болельщиков инсайдом – мы стали чемпионами России, - заявил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Также глава региона отметил, что официально об этом будет объявлено чуть позже. И снова подчеркнул, в регионе будет развиваться большой проект, в который войдут и арена «Ерофей» и «СКА-Нефтяник», и Центр развития русского хоккея. А руководить им будет бывший краевой министр спорта Семен Экшенгер.

Напомним, что сейчас в клубе идут глобальные перемены, практически полностью меняется его руководство и по семейным обстоятельствам уходит Михаил Свешников, с апреля занимавший должность главного тренера команды-чемпиона. В СКА полным ходом идет поиск нового «главного» и поговаривают что им может стать Ильяс Хандаев. Впрочем официальные источники эту информацию не подтверждают.