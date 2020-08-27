Не проработав и месяца, Тони Линдквист покидает «СКА-Нефтяник» и уезжает из Хабаровска Фото: Борис КОКУРИН

Перемены в стане «красно-черных» продолжаются и не сказать, что все они к лучшему. Несколько дней назад стало известно, что хабаровский клуб покинул Михаил Свешников, занимавший должность главного тренера «СКА-Нефтяника», сейчас за ним последовал Тони Линдквист, теперь уже бывший старший тренер армейцев.

- Тони Линдквист покинул «СКА-Нефтяник», - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник». - Контракт со старшим тренером команды был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. От имени «СКА-Нефтяника» мы благодарим Тони за работу в клубе и желаем легендарному шведскому специалисту успехов в дальнейшей карьере!

Остается открытым вопрос кто же станет на тренерский мостик когда-то мощной команды? Новый директор СКА, назначенный Михаилом Дегтяревым Семен Экшенгер, рассказал «Комсомолке», что сейчас ведутся переговоры с председателем Федерации хоккея с мячом, который пытается подобрать адекватную замену Михаилу Свешникову.

Однако дело осложняется тем, что до открытия сезона остались считанные дни и все прочие специалисты способные возглавить команду-чемпиона уже имеют подписанные контракты с клубами суперлиги, а о возвращении Михаила Юрьева речи не идет. Уже 11 сентября СКА, оставшийся без главного и старшего тренеров, должен будет сыграть первый матч на Кубок России. Времени для подбора кандидатур остается критически мало.

Напомним, что Михаил Свешников подписал контракт с хабаровскими армейцами в апреле этого года, заняв место Михаила Юрьева, с которым руководство клуба не стало продлевать контракт. Легендарный хоккеист прилетел в Хабаровск, отсидел в карантине, слетал с командой на сборы в Железноводск и даже провел несколько тренировок на новом льду арены «Ерофей». Соглашение было разорвано накануне, по семейным обстоятельствам.

Тони Линквиста в Хабаровск пригласил Свешников, одно время тренировавшийся под его началом. Тони прибыл в расположение клуба вместе с Туомасом Мяяття – лучшим игроком элитсерии прошлого сезона 6 августа и теперь вслед за главным тренером расторг контракт и отправился домой, в Швецию. Продолжаем следить за ситуацией.

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