Встреча на дороге: о чем говорил Михаил Дегтярев с жителями Ванинского района

В минувшие выходные Михаил Дегтярев, назначенный Владимиром Путиным временным главой Хабаровского края, выбрался в объезд районов. В субботу Михаил побывал в Ванино, откуда поехал в Советскую Гавань. На дороге и произошла незапланированная встреча с местными жителями. По трассе шла автоколонна - народ выехал на автомитинг в поддержку Сергея Фургала, экс-губернатора, обвиняемого в организации нескольких убийств.

Михаил Дегтярев принял решение выйти из машины и поговорить с людьми. Разговор начался довольно агрессивно - у местных жителей почтения к властям маловато, а проблем хватает.

- Михаил! - окликнул кто-то из толпы главу края. - Вы почему прячетесь от людей?

- Ну как же - прячусь? Я же к вам вышел, остановился, - возразил Михаил Дегтярев.

У жителей Ванино накопилось множество вопросов к властиФото: Правительство Хабаровского края

- Вы прячетесь от людей, которые в Хабаровске вчера вас ждали. Они хотели пообщаться с вами, чтобы вы ответили на их вопросы - насущные, больные, о том, что нужна помощь Фургалу. Их любимому, нашему любимому, я за него голосовал, жители Хабаровского края, конкретно - Ванино. А вы за это не болеете и не поддерживаете. Вы занимаетесь тем, что и без вас всегда делалось. Подготовка к 1 сентября - это делается годами. Вы просто сбежали. Это мое мнение. Вы сбежали вчера от людей. И не решаете их главную проблему - помочь Фургалу, помочь своему человеку.

Михаил Дегтярев выслушал резкие слова и ответил:

- Сергей Иванович Фургал - мой однопартиец. И как меня резанул его арест, это вам никто не передаст. Понимаете, я с ним десять лет.

- Действия нужны, нужны действия, а не слова, - кричали окружающие.

- Я к диалогу готов с людьми. Как вы себе представляете, что я выйду к толпе в несколько тысяч человек (вечером воскресенья он все-таки вышел к митингующим - прим. ред.)? Мы, конечно, Сергею Ивановичу, как партия, будем оказывать поддержку. У меня миссия другая. Вы говорите: «И без вас здесь идет подготовка к отопительному сезону и к 1 сентября». А как без руководителя эта будет подготовка? Вы сами подумайте. Край обезглавлен. И у меня задача, как временного исполняющего обязанности, все процессы наладить. Вот и вся моя миссия.

- Действия нужны, нужны действия, а не слова, - кричали окружающие.Фото: Правительство Хабаровского края

«Плотину» прорвало, люди начали выкрикивать претензии. «Цены на бензин!.. Люди пришли выразить свое мнение!.. Тарифы ЖКХ!.. Вы совестью своей должны руководствоваться!..».

- Моя совесть в порядке. Я с народом - с вами буду работать. Давайте реальные проблемы.

- У нас, чтобы попасть просто на УЗИ, нужно три недели отстоять очередь. Я знаю это точно. И так всегда, и это уже не первый год. У нас нет медицины. Мы готовимся к 1 сентября, мы покупаем учебники на каждого ребенка. Три-четыре тысячи надо! - остальные не перебивали, молча кивая головами. - Это все вранье, что у нас все готово. У нас полностью разруха везде здесь. Кто это говорит, что здесь все готово? Вот стоят люди - у кого чего готово? Кто платит за учебники? Даже за три тысячи УЗИ пойти сделать - нужно две-три недели в очереди ждать. Умереть, пока ты дождешься этой помощи.

- Вот поэтому я и остановился, чтобы это услышать. И вот здесь есть… - ему не дали договорить, посыпались обвинения: «Это все благодаря «Единой России», а вы ей помогаете сейчас!».

Временный губернатор, казалось, искренне удивился:

- Я был в «Единой России» два года и сбежал оттуда. Ребята, я никому не помогаю, кроме государства, удерживать здесь обстановку.

- А топливо?! Топливо почему только растет? Мы только обнулились - и сразу у нас на 20% выросло топливо. Было 46, сейчас 52. За две недели!

Вопрос топлива для района, сидящего на мазуте, без централизованного снабжения горячей водой и отопления, действительно, жизненно важный. Попробуй, проживи на берегу холодного моря зиму.

Врио между тем глазами дал указание сопровождающим записывать: по медицине - принимаю, по тарифам - принимаю, давайте-давайте, фиксируйте.

Опять всплыло имя Сергея Фургала: за два года он объехал почти весь край, как раз с тем, чтобы услышать от людей, как им живется. И люди не забыли его обещаний, и уверены, что кто бы край не возглавлял - обещание дано, исполняйте.

О ценах на бензин рассказал министр ЖКХ Дарий ТюринФото: Правительство Хабаровского края

- Почему такое дороге топливо?

Михаил Дегтярев переадресовал вопрос Дарию Тюрину, министру ЖКХ Хабаровского края. Тот пожал плечами: не его тема, его тема - подготовка к зиме. А люди и не ждали ответа, поскольку все для себя выяснили. В районе, по их словам, есть монополист, который диктует свои цены. Остальным деваться некуда - покупают, продают населению, естественно, со своей маржой. Дегтярев подумал и предложил собраться местным предпринимателям, пообещал подключить ФАС на уровне Игоря Артемьева (глава Федеральной антимонопольной службы), монополия - это нехорошо, малый и средний бизнес убивает.

А на врио накатывал следующий вал - тарифы ЖКХ.

- Почему у нас такие просто космические цены? У меня трехкомнатная квартира, мне в общей сложности за все нужно заплатить 15 тысяч, я живу в Ванино, при зарплате пожарного 25 тысяч рублей. Как я должен жить? С тремя детьми!

- Опять же, пенсионеры - 18 тысяч пенсия, полуторка квартира, здесь, на Копинском жилмассиве. Десять тысяч коммуналка!

Хмурый мужчина недовольно прервал выступающих:

- Ребята, вы меня извините, о чем сейчас речь идет? Мы сейчас идем в поддержку Фургала. Правильно? Так поехали. В чем дело? Почему нам мешают?

- Мы разговариваем, - уперлись остальные. - Хотим услышать от врио губернатора ответы на все вопросы поставленные. Он пытается, возможно, что-то решить.

Михаил Дегтярев развел руками: езжайте, не смею задерживать, имейте в виду, проблемы ваши я взял на карандаш. Вот в районе ТЭЦ скоро запустится, переведут людей с котельной на централизованное обслуживание. Правда, не всех, но для большинства тепло и свет подешевеют. Не завтра это случится, но случится.

- Почему из Ванинского района сделали промзону? - волна возмущения не спадала. - Мы к морю подойти не можем.

- Рыбу поймать нельзя!

- Собираются строить на мысе Веселом новый терминал. Это последний пляж. У нас построили два терминала, забрали два пляжа. И остался последний, и там строят новый терминал. Это будет последний пляж, где можно отдохнуть. Два района - Ванинский и Совгаванский!

- Сделали промзону просто!

Врио губернатора кивнул: услышал, записал, если что, будем природоохранную прокуратуру подключать.

- Про порт сколько бились. Выписали штраф и забыли.

- По дорогам можно вопрос?

- У меня к вам встречный вопрос, - опередил Дегтярев. - Фургал этим начал заниматься? Да или нет?

- Начал. Он занимался.

- Значит, я продолжу все, что он делал. По крайней мере, до сентября 2021 года, - твердо пообещал врио под выкрики: «А дороги?! Народ за свои деньги скидывается, чтобы до дачи доехать». «Да украли деньги выделенные!».

Глава края погрустнел:

- У меня слов нет, ребята, от количества проблем, которые свалились в последние дни.

- Они не свалились, они накапливаются, - парировал народ и обрушил новый вопрос:

- Вы Фургалу собираетесь помочь?

- Каким образом? - подобрался Михаил Дегтярев. - Как помочь? Скажите мне.

- Адвокат у него, которого никто не знает, ни семья не знает, откуда этот адвокат. Кто это? Какой-то военный.

- А вы не знаете, почему правительство молчит и никак не освещает это все? Почему не скажут, где эти доказательства, что реально он убийца, он заказчик?

- Ребята, все, что я могу сказать как должностное лицо, я не могу комментировать и давать оценок, - попыталось соблюсти политес первое лицо края, но не получилось.

- Вы как человек думаете что?

- Как человек я считаю, что надо довериться суду, - по толпе пробежал холодок. - То, что суд должен быть открытый, я поддерживаю. Потому что, если есть доказательства, народ хочет это видеть и слышать. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны их узнать.

- А мы не верим Басманному суду, - отрезал один из ванинцев.

- По поводу территориальности. Требования хабаровчан разумные, - согласился врио губернатора. - Но сами понимаете, принимать это решение будет наверху судебное руководство. Но не Дегтярев на это будет влиять. Понимаете?

- Так поддержите официально. Вы первый раз об этом сейчас сказали, о том, что вы поддерживаете хабаровчан в их требовании о проведении открытого суда. Вы скажите это и как-то оформите письменно, со своей подписью.

- Не надо, ребята, письменно ничего оформлять, - ответил Дегтярев. - Есть должностной регламент мой как врио губернатора, и был у губернатора Фургала. Никаких умозаключений ни о каких судебных разбирательствах ни я, ни он не могли бы сделать, это запрещено законом. Как человек я вам высказал мнение. Это мой товарищ. Меня резануло. Праведный гнев понимаю.

Врио между тем глазами дал указание сопровождающим записывать: по медицине – принимаю, по тарифам – принимаю, давайте-давайте, фиксируйте.Фото: Правительство Хабаровского края

Разговор перешел на некогда столичный статус Хабаровска. Почему-то в верхах считается, что хабаровчане очень сильно обиделись, когда перестали быть центром Дальнего Востока. Собственно, единственное, чего мы лишились - это полпредства, которое переехало во Владивосток. И жители Ванинского района тоже не поддержали столичную тему.

- Чтобы зарплата хотя бы была.

- Чтобы учился ребенок. Чтобы можно было сходить в больницу, если заболел, чтобы не переживать, чтобы его нормально врач вылечил. Да какая разница, где будет эта столица? Хоть во Владивостоке, хоть в Благовещенске, абсолютно начихать!

- Здесь я с вами согласен, что столичный статус не принимается и не решается росчерком пера больших руководителей, - кивнул Михаил Дегтярев. - Это уровнем жизни должно определяться. Вот Жириновский, мой босс партийный, говорит: хабаровизация всей страны. Он имел в виду, что демократизация. После выборов Фургала. А я считаю, что хабаровизация - это…

- Это освобождение после лагеря и заселение Дальнего Востока, что ли? - насмешливо крикнули ему.

- Нет. Я считаю, что хабаровизация - это должно быть течение такое, когда уровнем жизни, зарплат, качеством государственного управления мы будем показывать всем, что вот она - хабаровизация. Величие и гордость вернуть, - настойчиво упирал врио губернатора. - Поэтому, ребята, я очень хочу с народом общаться и буду общаться.

- Мы хотим вернуть нашего!

- Мы вас слушаем. Смотрим на ваши действия.

- А вы сейчас приедете в Гавань и просто вспотеете, пока проедете.

- На автобусе поездим, будем с народом общаться, - слегка улыбнулся врио. - Еще раз повторяю, до сентября 2021 года временно исполняю обязанности.

- А если Фургала освободят?

- Я с ним не буду конкурировать на выборах, если он соберется, - врио посетовал на большие расстояния, мол, пока всех объедешь, времени ни на что не хватит, и предложил подписаться на его инстаграм, твиттер и телеграм. Кстати, полезная штука - утренние стримы врио губернатора становятся все популярнее.

- Позвольте, я поеду в Совгавань. Там тоже ждут, - попросил ванинцев Дегтярев.

- Колеса там не оставьте.

Михаил Дегтярев кивнул и взмахнул рукой в прощальном жесте:

- Всем руки не жму, - с этими словам он сел в автомобиль и поехал в Совгавань. Автоколонна, сигналя и размахивая флагами Хабаровского края, двинулась в другую сторону.

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