Выходной вояж врио губернатора: Михаил Дегтярев два дня провел в районах

Субботу, 25 июля, Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, по его словам, «очень ждал» - на выходные он наметил рабочую поездку по нескольким районам.

«ЗОЛОТОЙ» МАЗУТ И УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ

В поселке Ванино Михаил Дегтярев осмотрел школу, которую сейчас активно приводят в порядок к учебному году, центральную районную больницу, где в детском отделении недавно завершили хороший ремонт. Руководство больницы особенно подчеркнуло тот факт, что за последние три года в районе падает показатель младенческой смертности.

По пути в Ванино врио пообщался с водителями-участниками автопробегаФото: из личного архива

Оценил Михаил Дегтярев и готовность местной котельной к новому отопительному сезону. По словам врио губернатора, краевые власти планируют оказать содействие в модернизации местной котельной. Сейчас она работает на «золотом» мазуте, что, естественно, сказывается на тарифах. Коммуналка для многих жителей неподъемна, как результат - высокий уровень неплатежей и огромные долги перед энергетиками. В перспективе котельную будут переводить на твердое топливо.

- Вопрос замены котлов на более экономичные обсудим с профильным министерством ЖКХ. Посмотрим все возможные варианты и найдем приемлемый, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

В порту Ванино и бухте Мучке глава края познакомился с процессом перевалки угля. Как сообщили ему руководители Ванинского порта, в последние годы объемы экспорта не растут, поэтому предприятие ищет инвесторов, готовых переваливать через порт другие грузы.

- Мы посмотрели два порта по перевалке угля. Один, который «дедовским» способом работает, пылит, есть жалобы, тема всем известная. И вот этот новый, современный терминал (в бухте Мучке - прим. ред.) - разница очевидна во всем, даже в объемах перевалки, - отметил Михаил Дегтярев. - Один переваливает четыре миллиона тонн угля в год, другой - 22, из которых шесть добывают у нас, в Чегдомыне. Мы должны и будем работать со всеми крупными налогоплательщиками. Эти два предприятия много помогают району. Однако надо больше. А мы со своей стороны обещаем всем инвесторам особое отношение. На будущее, всем предпринимателям, кто хочет вложить деньги в Хабаровский край - я дам свой мобильный телефон. Если им кто-то будет мешать из муниципальных или краевых чиновников - пусть звонят мне напрямую, буду придавать ускорение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/792707" frameborder="0"></iframe> Хабаровчане остановили Дегтярева посреди дороги.Врио мэра Хабаровска ответил местным жителям, что готов к диалогу

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Во время поездки по Ванинскому району на трассе между поселками врио губернатора остановил свой автомобиль и вышел пообщаться с местными активистами. Стихийная беседа постепенно переросла в диалог о насущных проблемах и ситуации вокруг Сергея Фургала.

- Что касается моего отношения к Фургалу, скажу, что Фургал - мой товарищ по партии, и его арест для меня тоже был шокирующим, но я не имею права давить на следствие, - сказал Михаил Дегтярев. - Между тем партия сделает все возможное, чтобы ему помочь. Моя же задача - временно заменить руководителя региона. Много проблем осталось в подвисшем состоянии, и их нужно срочно решать. С людьми я готов общаться, но цивилизованными способами. Вот, например, общаюсь сейчас с вами. Вы мне сигналили, и я остановился.

А у людей явно накопилось: жаловались на отсутствие нормальной медпомощи, заоблачные цены на топливо и тарифы ЖКХ, угольную пыль. Михаил Дегтярев записал все проблемы, пообещав с каждой разобраться лично. Уже известно, что по топливу в районе работает одна компания, фактически диктуя цены. В больницах не хватает оборудования и специалистов, поэтому жители даже за деньги ждут УЗИ по месяцу и больше.

- Решение по составу правительства еще не принято (согласно Уставу края, правительство уходит в отставку, если уходит губернатор - прим. ред.). Я прекрасно осведомлен, что министры делают красивые доклады, а в реальности все не так. Если кто-то виноват в том, что вы говорите, они понесут наказание, - успокоил людей врио губернатора.

Разговор с жителями Советской Гавани был практически таким же. Проблемы те же: угольная пыль, дорогая коммуналка. Похоже, тарифы ЖКХ - одна из самых главных тем, которую в ближайшее время возьмет в работу врио губернатора. Кстати, в Совгавани вопрос должен решиться после пуска ТЭЦ - централизованное тепло- и электроснабжение позволят снизить тарифы для части жителей района. Но не для всех.

ЛЕС, ЭКОЛОГИЯ И ОПЯТЬ УГОЛЬ

В воскресенье Михаил Дегтярев уже был на бывшем «Аркаиме». Напомним, несколько лет назад из-за финансовых проблем предприятие частично приостановило производство. Права требования на имущество у кредитора выкупила компания «Нью Форест Про». На правах арендатора она начала восстанавливать производство. Сейчас здесь работают 640 человек, и, как заверил гендиректор предприятия, долгов по зарплате и задержек нет. В планах увеличить штат до 980 человек, поскольку компания будет расширяться.

По просьбе одного из местных жителей врио главы региона совершил незапланированную поездку в поселок Заветы Ильича. На месте Михаила Дегтярева уже ждали несколько десятков человек, которые попросили повлиять на реализацию проекта по строительству угольного терминала. Они опасаются, что в этом случае экология сильно пострадает, а жители района лишатся одного из немногих мест отдыха у воды. Губернатор на месте ознакомился с планами инвестора, который приступил к изыскательским работам.

- Мне очень нравится идея об организации здесь рекреационной зоны. Голос людей должен быть услышан. Давайте я посмотрю, какие нормативные акты выпущены по этому проекту, как вела себя местная власть, проводила ли публичные слушания. Обещаю вам, что тщательно разберусь в этом в вопросе, и краевые власти сделают все возможное, чтобы решение по этому проекту максимально учитывало интересы людей, - отметил Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующимФото: Правительство Хабаровского края

… И ОН ВЫШЕЛ

Выходные подходили к концу, когда врио губернатора вернулся в Хабаровск. Но поехал не домой, а в «белый дом» - поработать. Несмотря на позднее время (около одиннадцати вечера), на площади имени Ленина все еще оставались люди. И случилось то, чего не ожидали: Михаил Дегтярев вышел к протестующим, хотя раньше заявлял, что общаться с толпой не видит смысла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/792786" frameborder="0"></iframe> Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала.

Разговор получился достаточно спокойным, хотя полиция и окружение врио губернатора наверняка нервничали. Михаил Дегтярев отказался от предложения возглавить следующий «субботник» - официальному лицу «неприлично» возглавлять стихийные мероприятия. Взамен Михаил Дегтярев заверил, что всех активных «будет подтягивать к прямой демократии», но сначала активистам стоит прочитать его книгу «От самодержавия личности к самодержавию императора» - чтобы говорить на одном языке. Автор пообещал на следующую встречу принести книжки и раздать всем желающим. После чего покинул агору - наступал понедельник, нужно было готовиться к новым рабочим поездкам и встречам.

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