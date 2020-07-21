Судьба сделала мне непростой вызов: Михаил Дегтярев о вступлении в должность врио губернатора Хабаровского края

ХУ ИЗ МИСТЕР ВРИО?

Нового, пускай и временного главу региона, в Хабаровском крае ждали больше недели. Регион в последнее время лихорадило, массовые гуляния в поддержку арестованного Сергея Фургала с «кормлением голубей» на главной площади краевого центра уже стали превращаться в традицию. «Безвластие, – качали головами местные. – Губернатор в Лефортовском замке, а местные чиновники боятся брать на себя ответственность.»

И наконец президент подписывает указ об отставке губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия и сразу же назначает временно исполняющего обязанности – Михаила Дегтярева, 39-летнего политика, депутата Госдумы, члена ЛДПР, входящего в президентский кадровый резерв.

Судьба сделала мне не простой вызов: Михаил Дегтярев о вступлении в должность врио губернатора Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края

Вчера еще Владимир Путин объявил об этом самому избраннику, а сегодня врио уже в Хабаровске. Прилетел утром, и сразу, еще в аэропорту объявил – не бойтесь, никакого нашествия «варягов» не планируется.

Затем - в правительство Хабаровского края – знакомиться с местными министрами и генералами. Представлял временного губернатора заместитель полпреда по Дальнему Востоку Григорий Куранов.

- Это работа в интересах людей, - процитировал замполпреда Президента. - Хабаровский край один из крупнейших субъектов Российской Федерации с очень мощным промышленным потенциалом, самобытной культурой, с очень талантливыми и деятельными людьми. Президент и правительство Российской Федерации и раньше помогали хабаровчанам, Хабаровскому краю и будут это делать это в будущем безо всяких сомнений. Проблем много, их нужно решать. В этих условиях очень важно выдержать правильный курс и крепко держать штурвал.

И уже от себя подарил новоиспеченному врио губернатора тот самый штурвал, который надо держать крепко.

Судьба сделала мне не простой вызов: Михаил Дегтярев о вступлении в должность врио губернатора Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края

«КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР»

Сам временно исполняющий обязанности главы региона был собран, серьезен и вполне осознавая масштабы новой ноши. Все-таки это не в Госдуме законы принимать, деля ответственность с коллегами. Здесь не Москва, на Дальнем Востоке слабаков не любят.

- Непростой вызов сделан мне судьбой, - так начал свое выступление перед краевыми министрами Михаил Дегтярев.- И президент оказал мне доверие до вступления в должность губернатора избранного хабаровчанами, доверил очень серьезное дело. Я с огромным уважением отношусь к выбору жителей Хабаровского края, который оформлен был сначала на выборах губернатора, а затем на выборах Законодательной думы. Федеральный центр фактически услышал и учел мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня.

Также новый глава региона отметил, что перед ним, правительством и местными депутатами стоят очень серьезные задачи и главная – работать на благо людей.

Судьба сделала мне не простой вызов: Михаил Дегтярев о вступлении в должность врио губернатора Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края

- Впереди бюджетный процесс, нам предстоит серьезные вопросы обсуждать с федеральным правительством, - подчеркнул Михаил Дегтярев. – Соответствующие распоряжения, вы слышали, я просил президента дать. Отработать совместно с правительством Хабаровского края все вопросы связанные и с борьбой с коронавирусной инфекцией, и с подготовкой к отопительному сезону, и с национальными проектами, которые реализуются на территории региона. У нас очень много работы.

Судьба сделала мне не простой вызов: Михаил Дегтярев о вступлении в должность врио губернатора Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края

Также врио призвал объединиться всех для того, чтобы жизнь в Хабаровским крае была достойной, чтобы зарплаты выплачивались, и социальная поддержка оказывалась вовремя. Чтобы в домах хабаровчан с приходом холодов было тепло.

Цели благие, но теперь новому главе региона придётся решить еще одну задачу, уже одному – завоевать доверие местных жителей, которые не склонны верить приезжим, даже очень перспективным чиновникам. Справится ли? Поживём - увидим, по крайне мере настрой на это есть, что обнадеживает.

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