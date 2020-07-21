21 Июль 2020 2020-07-21T11:18:55+03:00

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Врио губернатора Хабаровского края представили министрам. Накануне, 20 июля, стало известно о назначении на эту должность Михаила Дегтярева, 39-летнего депутата Государственной думы Российской Федерации от ЛДПР. Указ о его назначении президент России подписал вчера.

- С большим уважением отношусь к выбору жителей региона, который они сделали на прошедших губернаторских выборах, а также в ходе выборов депутатов. Федеральный центр услышал и учел мнение избирателей, направив меня на работу в Хабаровский край. Наша главная задача - труд на благо людей, - отметил Михаил Дегтярев.

Напомним, нового главу региона изберут в сентябре 2021 года в единый день голосования. Об этом сообщили в ЦИК.

ИСТОЧНИК KP.RU