Месяц митингов в Хабаровске: в толпе раздают маски и поют песни Виктора Цоя

Пятая субботняя акция в Хабаровске Фото: Александра ШОПЕНКО

Субботы в Хабаровске после задержания теперь уже бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали похожи одна на другую. 8 августа, около 11 утра по местному времени, на площадь перед зданием правительства стягиваются люди с транспарантами, плакатами, флагами.

Собравшись на площади Ленина, толпа змейкой двинулась по привычному маршруту через Муравьева-Амурского прямиком по проезжей части.

С площади Ленина участники акции двинулись шествием по центральным улицам улицам Хабаровска Фото: Александра ШОПЕНКО

- Движение пешеходов по проезжей части запрещено! Сойдите на тротуар – напомнил в мегафон полицейский в сторону толпы, заворачивающей у Комсомольской площади вниз к Уссурийскому бульвару.

Впрочем, ничего кроме ликования, у митингующих это не вызвало – по субботам тут работают свои правила дорожного движения. Кстати, славить полицию тут больше не в почете. Буквально пару недель назад среди речевок про свободу из толпы то и дело вырывалось «Полиции, спасибо». Теперь кричат «Полиции позор», хотя патрульные в этом действе по-прежнему скорее наблюдатели. Тем не менее, у несогласованных шествий есть правовые последствия (см. «Только цифры»).

Стартовала акция у здания правительства региона на площади Ленина Фото: Александра ШОПЕНКО

По официальной информации, опубликованной хабаровской мэрией, в очередном шествии приняло участие 2800 человек. Чиновники в своем пресс-релизе подмечают, что «количество участников несанкционированных мероприятий в Хабаровском крае снижается пятую субботу подряд». Впрочем, сами митингующие считают, что их в разы больше.

- Да мы понятия не имеем, сколько вас тут! Очень много, мы физически не успеваем посчитать, - говорит один из патрульных.

Некоторые решаются прийти на митинг с детьми Фото: Александра ШОПЕНКО

Плакаты стали пестрее: помимо исторически сложившейся традиции требовать «Свободу Фургалу» появилось больше призывов к покаянию с цитатами из Библии, также к колонне присоединились сочувствующие проблеме горящих лесов. Еще одним атрибутом шествий стали музыкальные колонки, из которых рвется песня Виктора Цоя «Перемен». Не оставляют попытки быть услышанными и люди с флагами СССР, им нужен референдум и возврат Советского союза.

Фото: Александра ШОПЕНКО

- В СССР к людям относились по-другому, - мечтательно вспоминает мужчина с флагом. – Никого не ущемляли что ли.

На вопрос «А чего вы добились за месяц митингов?» все, как один, отвечают:

- Там (загадочно поднимая палец вверх) нас не слышат. Будем шагать и в дождь, и в зной!

Фото: Александра ШОПЕНКО

Сделав традиционный «круг почета», люди вернулись постоять к зданию правительства Хабаровского края. Кто-то, исполнив «субботний долг», пошел по своим делам, другие остались покричать еще. О референдуме, о свободе и о народном выборе.

Участники выходят на митинги и шествия уже пятую неделю подряд Фото: Александра ШОПЕНКО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В полиции Хабаровска подсчитали, сколько нарушений было официально зафиксировано с 11 июля – дня начала череды митингов и шествий.

Составлено 105 протоколов об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов и шествий.

Площадь пустеет Фото: Александра ШОПЕНКО

8 человек оштрафовали за нарушение порядка организации, проведения митинга, шествия. Общая сумма штрафа на восьмерых по решению суда – 116 тысяч рублей.

Зарегистрировано, в том числе с применением специальных средств автоматической фиксации, 2 878 административных правонарушений, совершенных участниками «автопробегов» по улицам Хабаровска. Владельцам транспортных средств направлены уведомления о штрафах на общую сумму более 3,5 млн рублей.

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