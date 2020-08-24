Часть обитателей комсомольского интерната для престарелых, с подозрением на COVID-19 доставили в Хабаровск

Часть обитателей комсомольского интерната для престарелых, где произошла вспышка COVID-19 доставили в Хабаровск Фото: Правительство Хабаровского края

Как мы уже писали на прошлой неделе в Комсомольском-на-Амуре доме-интернате для престарелых и инвалидов произошла массовая вспышка острой респираторной инфекции, специалисты подозревают что постояльцы интерната – 75 человек, заразились коронавирусом.

Часть обитателей комсомольского интерната для престарелых, где произошла вспышка COVID-19 доставили в Хабаровск Фото: Правительство Хабаровского края

В самом интернате организовали круглосуточное наблюдение за всеми, кто мог быть в контакте с заразившимися. Всех инфицированных немедленно перевели в городскую больницу №2 Города Юности, где развернут инфекционный госпиталь. Затем часть из них - 37 человек в выходные санавиацией перевезли в Хабаровск и поместили в городскую больницу №11.

Вечером Евгений Никонов, зампред правительства региона по социальным вопросам и заодно исполняющий обязанности министра здравоохранения края проверил как организованна госпитализация вновь прибывших.

- Сегодня привезли четверых лежачих, реаниматологи их осмотрели и решили, что реанимационная помощь им не нужна, - отметил главный врач больницы. – Сейчас жизням всех поступивших из Комсомольска ничего не угрожает. Впрочем, успокаиваться нельзя – через семь дней состояние вполне может ухудшиться.

Часть обитателей комсомольского интерната для престарелых, где произошла вспышка COVID-19 доставили в Хабаровск Фото: Правительство Хабаровского края

Зампред облачился в защитный костюм и побеседовал с людьми, доставленными в Хабаровск из дома-интерната.

- Чувствую себя хорошо, полет перенесла нормально, – рассказала чиновнику одна из пациенток. – Температуры нет. Я стараюсь не падать духом и не паниковать – привыкла ко всему.

Стариков распределили по палатам и поместили под постоянное медицинское наблюдение.

Часть обитателей комсомольского интерната для престарелых, где произошла вспышка COVID-19 доставили в Хабаровск Фото: Правительство Хабаровского края

- В субботу было доставлено 10 пациентов из Комсомольска-на-Амуре, в воскресенье перевезли еще 27 челок, - рассказал Евгений Никонов. – Все пациенты доставлены в удовлетворительном состоянии. Я посмотрел реанимацию, посмотрел палаты. В реанимации сейчас находится один пациент, но это не тот пациент, который поступил из Комсомольска-на-Амуре, это санитарка из Совгавани, которая уже выздоравливает. Почему мы пациентов госпитализировали? Все очень просто. Все, люди которым далеко за 75 лет, все имеют массу сопутствующих заболеваний. В течение ближайших 6 – 7 дней их нужно очень активно наблюдать чтобы не допустить развития внебольничной пневмонии, связанной с коронавирусом. Естественно, мы их будем наблюдать, лечить, но в целом ситуация достаточно спокойная.

Часть обитателей комсомольского интерната для престарелых, где произошла вспышка COVID-19 доставили в Хабаровск Фото: Правительство Хабаровского края

Как отметил главный врач больницы, лечебное заведение сегодня не испытывает дефицита ни в специалистах, ни в лекарствах, есть даже свободные места. В случае необходимости больница сможет принять еще 50 – 70 пациентов.

Сегодня зампред отправился в Комсомольск-на-Амуре для того, чтобы на месте посмотреть, как обстоят дела с остальными обитателями дома-интерната.