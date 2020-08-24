Комсомольск-на-Амуре готовится к новому паводку Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ОПЯТЬ БОЛЬШАЯ ВОДА

Обильные дожди в верховьях Амура могут стать причиной повышения уровня воды у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре - предупреждают гидрологи. По их данным, сегодня уровень воды у Хабаровска за сутки уже поднялся на 22 сантиметра, и эта тенденция сохранится минимум в течение двух суток.

Как отмечают специалисты, сейчас затоплены поймы рек Амур, Бурея, Уссури, Бикин, Хор, Урми, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь на глубину от 10 сантиметров до двух с небольшим метров. По прогнозам ученых, ожидается дальнейшее повышение уровней Амура у Хабаровска с 28 по 30 августа до отметок 500-580 сантиметров при неблагоприятном явлении в 450 сантиметров и опасном явлении в шесть метров.

Комсомольск-на-Амуре готовится к новому паводку Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

У Комсомольска-на-Амуре с 4 по 7 сентября до 450-500 сантиметров при неблагоприятном явлении в 450 сантиметров, опасном явлении в 650 сантиметров. Дачников, чьи участки расположены на островах у Хабаровска, уже предупредили, защитные сооружения проверили - сейчас очередь за Комсомольском-на-Амуре.

Город юности спасатели, представители правительства края и администрации города сначала облетели на вертолете, затем уже на земле тщательно осмотрели каждую дамбу, которая должна перекрыть доступ воды в микрорайоны города. Это те самые Мылки, Хорпинский, Менделеева и район реки Силинки - наиболее пострадавшие во время наводнения 2013 года.

Комсомольск-на-Амуре готовится к новому паводку Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В целом специалисты убедились, что хотя поймы малых рек полностью затоплены, но пока угрозы для жилых домов нет. Что касается дамб - тут местным властям еще предстоит поработать.

ДАМБЫ БУДУТ

- В нескольких местах на временных насыпных дамбах после прохождения паводка были созданы специальные прораны для проезда техники и спуска воды, - рассказал Сергей Христофоров, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Комсомольска-на-Амуре. - Однако весь изъятый грунт остался на месте или складирован на удалении одного-двух километров и может оперативно быть доставлен на место для устранения бреши.

Комсомольск-на-Амуре готовится к новому паводку Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Эти работы начнутся, как только уровень воды в Амуре достигнет четырех метров. Также специалисты осмотрели все защитные сооружения города и отметили их слабые места, чтобы к сентябрю встретить большую воду во всеоружии.

- Кроме этого проверена насосная техника, исправность всех шиберов на дамбах, сейчас проводится закупка гидрозатворов для тампонирования ливневой канализации. Таким образом, все необходимые подготовительные работы будут проведены до подхода паводка, - подчеркнул Сергей Христофоров.

Комсомольск-на-Амуре готовится к новому паводку Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По мнению специалистов Главного управления МЧС, город в целом готов встретить паводок этого года, проблемы есть, но все они небольшие и будут решаться в рабочем порядке.