В парке на хабаровской набережной и стадионе имени Ленина готовятся к паводку. Фото: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края

Все, кто гулял по хабаровской набережной заметили – Амур, в этом году полноводный из-за непрекращающихся дождей, полностью залил нижние прогулочные дорожки. Не удивительно по данным гидрологов, вода у краевого центра поднялась до 450 сантиметров – это отметка неблагоприятное явление, когда начинает топить дачи на островах и у берега.

В парке на хабаровской набережной и стадионе имени Ленина готовятся к паводку. Фото: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края

Мало того в ближайшую неделю ожидается рост уровня реки еще на 50 – 60 сантиметров, вода вплотную подойдет к отметке опасное явление, при которой вода может угрожать некоторым объектам в городе. В том числе и на территории рядом со стадионом имени Ленина.

- Мы проводим регулярный мониторинг уровня воды, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края. - Организован ряд профилактических мероприятий: проведена отчистка систем ливневой канализации спортивного парка, произведена ревизия и проверка работоспособности всего насосного оборудования. Налажено круглосуточное дежурство персонала стадиона.

Пока под пристальным вниманием специалистов остается фонтанный комплекс. Как отмечают в обслуживающей организации энергоснабжение пешеходного фонтана переведено с постоянной на временную схему.

В парке на хабаровской набережной и стадионе имени Ленина готовятся к паводку. Фото: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края

- При затоплении это позволит снизить риски выхода из строя всего силового оборудования, - подчеркнули в дирекции. - Здесь налажена круглосуточная откачка воды. Сотрудники учреждения находятся в полной боевой готовности, при необходимости в случае стремительного подъема уровня воды будет оперативно поднято дорогостоящее оборудование.

Так же как отмечают в краевом ведомстве прогулочная часть набережной закрыта, в связи с чем установлены дополнительные ограждения и соответствующие таблички. Всех гулящих просят быть внимательными и не подходить близко к воде.