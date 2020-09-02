Михаил Дегтярев принял решение о снижении транспортного налога в Хабаровском крае

В первый день осени врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с жителями региона в формате прямой линии Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В первый день осени врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с жителями региона в формате прямой линии. В числе заданных врио главы региона вопросов красной строкой выделился вопрос о транспортном налоге, который в Хабаровском крае остается на уровне одного из самых высоких в стране, так что жители предпочитают регистрировать свои автотранспортные средства в соседнем Приморье.

Снижение транспортного налога - тема давняя, дебаты по этому вопросу шли в краевой Законодательной думе как пятого, так и шестого созыва. Нынешний седьмой созыв получил проблему по наследству от своих предшественников. Неудивительно, что животрепещущий вопрос был задан и Михаилу Дегтяреву, который сейчас активно разбирается в реалиях жизни доверенного ему края, выявляет болевые точки и оперативно ищет актуальные решения. Как выяснилось, проблема с величиной налога на транспортные средства врио губернатора также прекрасно известна и уже вошла в круг решаемых задач.

- Транспортный налог будет или ниже, или сопоставим с Приморским краем, и выйдет нам это в 226 миллионов, - рассказал Михаил Дегтярев во время прямой линии. - Законопроект я внесу на обсуждение, надеюсь, депутаты меня поддержат. В следующем году, полагаю, исчисления будут по новым правилам. Будем снижать, будем конкурировать с Приморским краем.

Решил Михаил Владимирович и вопрос с тем, как компенсировать недополученные бюджетом от снижения налога средства. Их изыщут с помощью оптимизации расходов на управленческий аппарат. По словам врио, с помощью федерального министерства финансов были обсчитаны варианты предполагаемой экономии.

- Мы на 5% снижаем расходы на чиновников, депутатов и мировых судей, - поделился планами Дегтярев. - И уже в следующем году получаем экономию в 405 миллионов рублей.

Законопроект будет внесен в Законодательную думу Хабаровского края 7 сентября. Врио главы региона выразил уверенность в том, что депутаты краевого законодательного собрания поддержат полезную инициативу, рассмотрят законопроект в ближайшее время и в случае положительного решения оперативно примут его.