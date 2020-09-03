Юрий Бухряков: «Без строительства терминала движения не будет, поэтому надо требовать выполнения экологических нормативов и двигаться вперед»

Глава Советско-гаванского района Юрий Бухряков Фото: Предоставлено

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Проект строительства «Порта Дальний» вызвал среди жителей поселка «Заветы Ильича» ожидаемые споры. Одни считают, что терминал оживит экономику Советско-Гаванского района, появятся рабочие места, будет развиваться инфраструктура района. Другие полагают, что угольный терминал нанесет вред окружающей среде, лет через 20 уголь закончится, и поселок придет в запустение.

На самом деле, разведанных запасов угля, который будет транспортироваться через «Порт Дальний», хватит на 100 лет, а сам причал будет использоваться для перевалки не энергетического, а металлургического угля, спрос на который в мире высок и всегда будет необходим в сфере металлургии.

Люди используют металл со времен Бронзового века и не намерены отказываться от него в будущем. Поэтому и потребность в таком угле неизбежно будет сохраняться.

Инвесторы проекта «Порт Дальний» закладываются на долговременную перспективу. Этим объясняется тот факт, что компания-застройщик не собирается жалеть средств на использование самых современных технологий в строительстве и эксплуатации терминала. Намерение компании отчислять 10% от прибыли порта в специальный фонд для финансирования социальных и инфраструктурных проектов в поселке «Заветы Ильича» также свидетельствует о том, что инвестор пришел сюда, что называется, всерьез и надолго.

Для понимания позиции местной власти относительно планов строительства «Порта Дальний» мы встретились с главой Советско-Гаванского муниципального района Юрием Бухряковым, который любезно согласился ответить на наши вопросы.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

- Юрий Иванович, в поселке «Заветы Ильича» начинается масштабное строительство морского терминала «Порт Дальний». Это большой инвестиционный проект. Ваша позиция по этому вопросу?

- Начинается проектирование, и только в этом месяце будет обсуждение проекта строительства этого терминала. На сегодняшний день идут подготовительные работы для проведения геолого-изыскательских работ.

- Каким вы видите главный путь экономического развития Советско-Гаванского района и Дальнего Востока в целом?

- Традиционное для нашего района направление развития - добыча, переработка, но с учетом той ситуации, которая сложилась у нас на протяжении последних 25 лет, я думаю, что на сегодняшний день развитие именно транспортной составляющей будет основным.

- По вашему мнению, как будет развиваться поселение «Заветы Ильича» в ближайшем будущем?

- Если этот проект состоится в том виде, в котором он есть, с теми намерениями, которые мы сегодня видим от руководства этого предприятия, я думаю, что оно изменится в положительную сторону, безусловно. Это уже сегодня видно: бюджет поселения получил полтора годовых бюджета за вырубку зеленых насаждений.

- Насколько необходим региону этот проект? Что он даст для Хабаровского края?

- Мы на протяжении многих лет, начиная с 2009 года, говорили о привлечении инвестиций. Первое направление развития было - портовая особая экономическая зона. В 2009 году было принято решение, и мы в рамках этого проекта очень много наработали здесь, многое сделано было. По истечении нескольких лет программа была закрыта.

ДОРОГИ И РАБОЧИЕ МЕСТА

Поселок «Заветы Ильича» - это бывшее военное поселение моряков на территории района. Как только они уехали, вся экономика там, по сути, прекратила существование. Больше там никаких градообразующих организаций на сегодняшний день нет. Поэтому, безусловно, то, что произойдет, будет способствовать развитию экономики в целом, улучшению жизни жителей поселения, благоустройству территории и т.д.

- Какие плюсы получат жители поселка помимо благоустройства?

- Это рабочие места, это повышение благосостояния жителей. Совершенно очевидная вещь - дороги. Я думаю, что мы сделаем вместе со строителями замечательное место отдыха. Существующее места отдыха никто не перекрывает, никто его никуда не может убрать, потому что оно не помешает строительству. Думаю, что найдем еще другие места для обустройства, для отдыха жителей поселения.

- Насколько будет сохранена экология на прилегающей к порту территории? Насколько для людей будет порт безопасен?

- На примере соседней территории есть два взаимоисключающих подхода к перевалке угля. Мы видим Ванинский порт и видим «Дальтрансуголь». Это совершенно разные подходы и совершенно разные требования к исполнению экологического законодательства. Кто разрешит новым инвесторам работать, как в старом веке работали? Нет сомнений, конечно, их заставят соблюдать все экологические нормы, и они это сами прекрасно понимают. Проект, который предполагается реализовать в нашем районе, разрабатывается с учетом всех новейших технологий перевалки.

- Какая подготовительная работа велась в плане экологии, чтобы не было проблем с загрязнением окружающей среды?

- Нужно делать очистные сооружения.Мы намечали делать проект этих сооружений. Я думаю, с помощью компании-застройщика постараемся реализовать эти планы.

- Как администрация Советско-Гаванского района будет контролировать строительные работы на мысе Веселом, а также соблюдать выполнение экологических нормативов морского терминала, когда тот будет введен в эксплуатацию?

- У меня нет полномочий, чтобы контролировать выполнение этих мероприятий при строительстве и при эксплуатации. Их проверят, вне всякого сомнения, надзорные организации на всех уровнях - от начала строительства и до завершения и начала эксплуатации.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ «ЗАВЕТОВ»

- Какова в целом реакция жителей по поводу строительства морского порта?

- Реакция разная. И резко негативная, неконструктивная с точки зрения того, что нам не надо этого. А что надо для развития поселения? Какой здесь построят терминал? Нельзя уголь, давайте, может, что-то другое? Отвечают, что нам ничего не нужно. Вот нам нужно здесь отдыхать, купаться, рыбачить и т.д., и больше ни о чем речи не идет. Это неправильный подход. И есть люди, которые понимают, что без строительства терминала движения не будет, поэтому надо требовать выполнения экологических нормативов и двигаться вперед. Нет никакого другого пути.

У нас в ближайшее время будет проходить общественное обсуждение. Мы обратились к гражданам поселка «Заветы Ильича» с сообщением о том, что размещена информация по месту аренды офиса компании-застройщика. Мы с главой поселения пришли к решению вывесить у себя в администрации в зале заседаний необходимую информацию, чтобы жители могли с ней ознакомиться.

- Как информируются жители района и поселка «Заветы Ильича» по поводу строительства здесь морского терминала. Достаточно ли они получают информации на это счет?

- На сегодняшний день, я думаю, достаточно, потому что во всех наших СМИ и в краевых появляется информация о том, как это будет выглядеть. Может быть, начало было не совсем корректным, но они быстро поправились, быстро понимают, каким образом сегодня выстроить отношения с властью - местной, краевой - и с жителями, чтобы начать нормальную работу по строительству.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.