После шестидневных поисков в Комсомольском районе нашли заблудившегося в лесу грибника

После шестидневных поисков в Комсомольске-на-Амуре нашли грибника заблудившегося на Пивани. Фото: Хабаровского ПСО МЧС России

Мы уже писали, что у поселка Пивань под Комсомольском-на Амуре потерялся 53-летний мужчина. Восьмого сентября он ушел в лес за грибами и пропал. Поклонник тихой охоты не посмотрел прогноз погоды, в районе сразу же после его ухода пошли сильные ливни.

Поисками мужчины занялись сотрудники Дальневосточного поисково-спасательного отряда, полиция, родственники и волонтеры. Лес осматривали даже с дельтапланов. Ночью 8 сентября грибник вышел на связь со спасателями, поисковики попытались по телефону сориентировать его по местности, объяснить, куда двигаться, на какие ориентиры обращать внимание. Но, к сожалению, мужчина так из тайги и не вышел, связь с ним оборвалась.

После шестидневных поисков в Комсомольске-на-Амуре нашли грибника заблудившегося на Пивани. Фото: Хабаровского ПСО МЧС России

Тем не менее спасатели не теряли надежды и продолжали прочесывать лес. Опытные сотрудники подавали звуковые сигналы, пускали в воздух сигнальные ракеты, но все бесполезно. Поиск в лесном массиве и вдоль идущих рядом железнодорожных путей продолжался шесть суток. Спасателями и их помощниками было обследовано более 50 километров территории.

- Сегодня в час ночи в отряд поступило сообщение о том, что в районе поселка Пивань возле пасеки обнаружен мужчина, передвигаться он не может, нужна помощь в эвакуации, - рассказал Евгений Грязнов, начальник Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. - В указанный район незамедлительно была направлена дежурная смена Хабаровского поисково-спасательного отряда.

После шестидневных поисков в Комсомольске-на-Амуре нашли грибника заблудившегося на Пивани. Фото: Хабаровского ПСО МЧС России

На условленном месте сотрудников МЧС ожидали потерянный грибник, хозяин пасеки и координатор «Амур-поиска».

- Грибник, которого искали столько дней, был почти без сил, истощен, к тому же сильно стер ноги, - отметили в пресс-службе ДВРПСО. - Спасатели на носилках вынесли его из леса. Нести пришлось более пяти километров по бурелому.

После шестидневных поисков в Комсомольске-на-Амуре нашли грибника заблудившегося на Пивани. Фото: Хабаровского ПСО МЧС России

Затем мужчину погрузили в спасательный автомобиль и срочно доставили к заранее вызванной в поселок Пивань бригаде скорой помощи. Операцию по эвакуации пострадавшего завершили около шести часов утра. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.