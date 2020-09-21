Паводки в ЕАО 21 сентября 2020: свежие фото

Работают аварийные службы Фото: Правительство ЕАО

Спасатели Еврейской автономной области готовятся к наступлению большой воды. Режим ЧС введен в целом ряде населенных пунктов. До критической отметки дошел уровень Амура в поселках Николаевка и Тельмана. Здесь установлены насосные станции, спасатели откачивают воду и с помощью пожарных машин.

Пожарные машины откачивают воду Фото: Правительство ЕАО

- В Николаевке подступающую воду удается сдерживать. Кроме этого постоянно подвозится грунт: скальник и песок для укрепления слабых мест, возможных порывов дамбы, - сообщил глава Приамурского городского поселения области Александр Симонов.

Песчаная насыпь в роли естественной дамбы Фото: Правительство ЕАО

В поселке Тельмана в роли сдерживающего фактора выступает насыпь железнодорожных путей. К сожалению, в полной мере с ролью дамбы они не справляются - вода просачивается сквозь насыпь, а потому угроза подтопления жилых домов остается.

Работают насосы Фото: Правительство ЕАО

Население Смидовичского района оповещается о происходящих событиях и необходимых действиях на случай паводка, раздаются листовки.

- Село Владимировка было полностью охвачено водой. Но там ситуация стабилизируется. Ждем удара в поселках Николаевка и имени Тельмана, - рассказал Александр Симонов.

Напомним, уровень Амура у Хабаровска на 21 сентября 2020 года находится на отметке в 627 сантиметров.