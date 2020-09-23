Доставленных в хабаровскую краевую больницу пострадавших перевернувшегося автобуса посетили главный врач и министр

С диагностическими картами пациентов ознакомились министр здравоохранения и главный врач Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Пятерых пассажиров, получивших наиболее тяжелые травмы и доставленных первым вертолетным рейсом, осмотрели ведущие специалисты краевого стационара. Насколько хорошо были приняты пострадавшие в краевой столице и как идет лечение, «КП» рассказали главный врач стационара и министр здравоохранения Хабаровского края. Министр подъехал в стационар ко времени доставки пациентов. В больницу привезли мужчин 1967, 1978 и 1980 г.р. а так-же маму с дочерью, 1959 и 1986 г.р. Старшая из родственниц оказалась в наиболее тяжелом состоянии, у пожилого человека травмированы легкие, в результате возник пневмоторакс. Кроме того, у женщины сломана левая ключица и лодыжка. Её 34-летняя дочь получила переломы костей таза.

Пострадавших из аэропорта доставили автомобилями скорой помощи Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

- Из пятерых поступивших одна пациентка в тяжелом состоянии. Трое - средней тяжести и один пациент в удовлетворительном состоянии, - рассказал главный врач краевой клинической больницы Михаил Космачев. - У всех пациентов превалируют скелетные травмы: переломы ключицы, переломы лопатки, переломы конечностей. У одной пациентки травма легких. У двоих пострадавших – травмы позвоночника. Одна пациентка идет в реанимацию, ей будет выполнено оперативное лечение, один пациент определен в нейрохирургическое лечение, двое – в травматологическое отделение. Еще один пациент планируется на амбулаторное лечение. Вторым вертолетным рейсом к нам планируют доставить еще 12 человек, из них четверо – носилочные больные. К приему новых пострадавших мы полностью готовы.

В приемном покое все готово к встрече пострадавших Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Первую партию - трех мужчин и двух женщин из аэропорта в стационар привезли на неотложках, вместе с багажом, который был у них в перевернувшемся автобусе. Большинство пострадавших отказались бросать свой скарб на месте ДТП. Им пошли навстречу, так как это не было критичным для транспорта, выделенного для доставки пациентов. Но в палаты узлы и чемоданы заносить не пришлось. Их опечатали и приняли в больничную камеру хранения.

Свои вещи пациенты сдали в камеру хранения ККБ-2 Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

- Санавиация сработала безукоризненно, пациенты доставлены. По счастливой случайности в ДТП никто не погиб, - подчеркнул и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам, министр здравоохранения Хабаровского края Евгений Никонов. - Но есть больной с переломом таза, есть больной с переломом позвонков. Есть пострадавшие с компрессионными переломами. Будем наблюдать, будем разбираться. Врачи сработали в плане транспортировки, своевременности доставки неплохо. Уровень вполне приличный. Как дальше пойдет лечение, реабилитация, это уже вопрос времени и мастерства тех хирургов, которые у нас работают во второй краевой больнице. Я думаю, что они справятся с задачей. На место крушения выезжали врачи из ЦРБ Циммермановки. Они сработали достаточно быстро. Еще 12 пострадавших не имеют такого критического состояния и они могут быть доставлены практически в плановом режиме.

Напомним, рейсовый пассажирский автобус двигавшийся маршрутом Николаевск-на-Амуре - Хабаровск перевернулся днем 22 сентября в 12:30 по местному времени на участке трассы Николаевск-на-Амуре - Селихино в Ульчском районе Хабаровского края. Травмы разной степени тяжести получили все находившиеся в автобусе - 44 пассажира и водитель. Обошлось без жертв.