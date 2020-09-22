Крушение автобуса в Хабаровском крае: что известно к этому часу? Фото: Социальные сети

Авария с пассажирским автобусом произошла на участке дороги Селихино - Николаевск в Ульчском районе Хабаровского края. Пассажирский автобус на борту которого находились 45 человек, включая водителя, совершал рейс в поселок Богородское. Примерно в полдень у поселка Решающий автобус вылетел на обочину и перевернулся.

Крушение автобуса в Хабаровском крае: что известно к этому часу? Фото: Социальные сети

В 12:30 по местному времени информация о ДТП поступила на пульт диспетчерской службы 112, на место происшествия выехали спасатели, медики и следователи. По информации, поступившей из Центра медицины катастроф в той или иной степени в происшествии пострадали все 45 человек. В автобусе ехал малолетний ребенок, к счастью отделавшийся порезами и ссадинами. К месту ДТП вылетел вертолет санавиации.

Крушение автобуса в Хабаровском крае: что известно к этому часу? Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Тринадцать человек с ушибами, переломами и повреждениями мягких тканей госпитализированы в стационар поселка Циммермановка, - рассказала главный врач ЦРБ Ульчского района Елена Стороженко.

Шестерых человек, получивших наиболее тяжелые травмы: черепно-мозговые и спинальные, вертолетом доставили в Хабаровск.

- Они будут госпитализированы в Краевую клиническую больницу №2, - подчеркнул Даниил Зайцев из пресс-службы регионального минздрава. - Ещё 13 человек находятся под наблюдением врачей в больнице Циммермановки. За ними направлен вертолёт МИ-26 МЧС России с двумя медицинскими бригадами на борту. Возвращение второго борта в Хабаровск будет ближе к полуночи.

Крушение автобуса в Хабаровском крае: что известно к этому часу? Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в ликвидации аварии принимают участие 42 человека, 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и 1 единица техники.Помимо медиков и спасателей на месте происшествия находится и бригада следователей.

- Следователям, работающим сейчас на месте происшествия, предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям (бездействию) руководства пассажирского автотранспортного предприятия на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренных статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Крушение автобуса в Хабаровском крае: что известно к этому часу? Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Так же к месту аварии выехал прокурор Ульчского района Константин Савин. Его задача – провести проверку и принять, если потребуется, меры прокурорского реагирования.

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