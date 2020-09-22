При крушении автобуса в Хабаровском крае получили травмы 45 человек

Травмы разной степени тяжести получили 45 человек, в том числе малолетний ребенок Фото: Прокуратура Хабаровского края

Информацию о пострадавших в аварии, случившейся 22 сентября на участке автодороги Селихино – Николаевск в Ульчском районе Хабаровского края озвучили в Центре медицины катастроф.

В той или иной степени в дорожно-транспортном происшествии пострадали сорок пять человек – пассажиры и водитель автобуса. В числе участников оказался и малолетний ребенок, к счастью, травмы его незначительны – порезы и ссадины.

- 13 человек с ушибами, переломами и повреждениями мягких тканей госпитализированы в стационар поселка Циммермановка, - рассказала главный врач ЦРБ Ульчского района Елена Стороженко.

Еще четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у них диагностированы черепно-мозговые травмы и повреждения спины. В 16:30 по местному времени на месте аварии приземлился вертолёт центра медицины катастроф. Он доставит пострадавших в ККБ №2 города Хабаровска, где их ожидают бригады травматологов и хирургов. В первую очередь транспортируют пострадавших с самыми тяжелыми травмами.

По сообщению пресс-службы краевого минздрава к месту аварии вылетел второй борт – большой вертолет МИ-26.

- Решается вопрос о госпитализации абсолютно всех пострадавших в Хабаровск. Вертолёт центра медицины катастроф с минуты на минуту вылетает в Хабаровск с места ДТП, - рассказал руководитель пресс-службы краевого минздрава Даниил Зайцев.

Напомним, пассажирский автобус, совершавший рейс в поселок Богородское сошел с трассы на выезде из поселка Решающий в Ульчском районе на участке автодороги «Селихино-Николаевск-на-Амуре». Информация о происшествии поступила на пульт диспетчерской службы 112 в 12:30 по местному времени.

Сейчас на месте аварии работает следственная бригада.

- Следователям, работающим сейчас на месте происшествия, предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям (бездействию) руководства пассажирского автотранспортного предприятия на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренных статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На место происшествия выехал прокурор Ульчского района Константин Савин. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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