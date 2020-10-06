Ко дню основания Хабаровского края 2020: одни из самых известных археологических памятников в мире

День основания Хабаровского края 2020: одни из самых известных археологических памятников в мире ФОТО: Минкульт Хабаровского края

В этом году Хабаровскому краю исполняется 82 года. История региона начинается с 20 октября 1938 года после разделения Дальневосточного края. До праздничной даты мы постараемся рассказать о выдающихся особенностях нашего региона. Условно этот проект назвали «Самое-самое в Хабаровском крае!». Это значит, что до дня рождения региона мы будем рассказывать о том, что можно преподнести с приставкой «самое». Очередь дошла до научных открытий, а конкретно - до археологических.

Эпоха неолита (новокаменного века) в Нижнем Приамурье началась очень рано и продолжалась почти 12,5 тысячи лет. В конце ледникового периода, 10-15 тысяч лет от наших дней, у слияния Амура и Уссури и почти до современного города Комсомольска-на-Амуре был своеобразный «водный мир». Уровень воды был выше современного примерно на 10 метров. Нынешняя пойма Амура тогда была акваторией, занятой крупными озерами. Выделялись на фоне водного зеркала только высокие террасы и сопки. Внешне это были острова или полуострова, из которых три наиболее крупные, протяженностью в несколько десятков километров, находились на месте современного Хабаровска, вокруг хребтов Большой и Малый Хехцир и у сел Малышево и Сикачи-Алян. Здесь-то и зародилась одна из древнейших неолитических культур мира - осиповская.

- В Хабаровском крае осиповскую культуру представляют более 70 археологических памятников. Два из них - Гася и Гончарка - весьма известны в мировой археологии. В первом поселении в 1970-1980 годах обнаружили древнейшую в регионе керамику - первый искусственный материал в истории человечества, с появлением которого начинается неолит. В поселении Гончарка, кроме керамики, нашлись и другие свидетельства того, что осиповская культура была необычайно высокоразвитой для своего времени, - сообщается на сайте «Культурное наследие Хабаровского края».

Свидетельства неолита раскопали участники экспедиции Гродековского музея на правом берегу протоки Амурской в Хехцирском геоархеологическом районе. В Гончарке также нашли самые ранние на востоке Азии погребения со следами сожжения и уникальными У-образными скульптурами, характерными только для Нижнего Амура. Исследователи предположили, что частью погребального обряда осиповцев могло быть жертвоприношение. На эту мысль их натолкнуло найденное над погребением каменное лезвие ритуального кинжала.

Археологи выдвигают версии, что осиповцы активно занимались рыболовством. Доказательства тому - найденные наконечники стрел, копья, шлифовальные камни, грузила для сетей, а также каменные изображения рыб лососевых, карповых и даже осетровых пород. К слову, в начале неолита впервые появляются и характерные для Дальнего Востока долговременные жилища.

Присоединяйтесь к нашему проекту и подкидывайте идеи, о чем самом-самом в Хабаровском крае можно рассказать. Пишите в комментариях, присылайте сообщения в WhatsApp +7 909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

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