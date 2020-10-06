Дотерпели: хабаровский «Амур» буквально зубами выгрыз победу в матче-реванше у нижегородского «Торпедо» со счетом 2:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Это был матч-реванш. Двумя днями раньше нижегородское «Торпедо» на последних секундах матча вырвало победу у хабаровского «Амура» оставив «тигров» с одним очком вместо заслуженных двух. Хабаровчане все игру лидировали и тем обиднее был гол забитый на шестидесятой минуте, да еще и в серии буллитов соперник оказался точнее.

Естественно, «Амур» особенно в свете последних событий, происходящих в хабаровском клубе, жаждал отыграться. Тем не менее этот матч начался с гола в ворота Евгения Аликина. На третей минуте центр форвард «Амура» ошибается в защите, следует мгновенная передача на игрока, прорвавшегося на «пятак» и «Торпедо» выходит вперед.

Ответ последовал уже спустя четыре минуты. Кирилл Рассказов в большинстве забивает в ворота гостей и команды возвращаются на исходные позиции – 1:1. Второй период запомнился просто огромным количеством удалений у нижегородцев. «Амур» провел в большинстве практически подряд целых шесть минут так и не сумев реализовать свое преимущество. Защитники даже расставиться «Амуру» толком не давали, не то что бросить по воротам.

В третьем периоде на 50 минуте Владимир Бутузов мастерски направляет шайбу в ворота гостей выводя «тигров» вперед. Играть еще целых десять минут и понятно, что «Торпедо» сделает все чтобы хотя бы повторить вчерашний результат, тем более что ситуация абсолютно похожа.

Однако «Амур» на этот раз выпускать победу из рук был не намерен. Аликин и защитники делали все чтобы отвести угрозу от своих ворот. Даже численное большинство на последних минутах, когда «Торпедо» поменяло вратаря на шестого полевого игрока соперникам не помогло. «Амур» наконец-то побеждает.

- Я очень доволен сегодняшней игрой, содержанием игры, победой, - подчеркнул на послематчевой пресс-конференции Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». – Хочется похвалить всех ребят. Терпеливо боролись, дотерпели. Сегодня удача была на нашей стороне. Сегодня был важный момент большинство-меньшинство. В большинстве забили, очень было много удалений, но не пропустили ни одной шайбы. Ребятам огромное спасибо – всех с победой.

Следующую игру «Амур» также проведет на домашнем льду. Соперником «тигров» станет «Северсталь». Матч пройдет уже в этот четверг.

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