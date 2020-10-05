Хабаровский хоккейный клуб «Амур» взяли под жесткий финансовый контроль Фото: Социальные сети

Финансовые проблемы – то, о чем очень не любят говорить в руководстве любого клуба Континентальной хоккейной лиги, но шила в мешке не утаишь. Среди осведомленных людей давно ходят разговоры о том, что с деньгами, выделяемыми правительством региона на поддержку «Амура», происходили странные вещи. Как в детском мультфильме про странный предмет, который если есть, то его сразу нет.

- Мы все привыкли считать, что в Хабаровске мало денег, команда едва выживает, но вообще это не совсем так. Зарплатная ведомость там весьма приличная, а настоящие проблемы с поступлением средств. То есть бюджет есть, но на счетах пусто, а затем деньги возвращаются. Где они были все это время? Версии не самые красивые, - пишет Алексей Шевченко в издании «Спорт-Экспресс».

Видимо о том же самом думают и в новом руководстве края. Совершенно не случайно в «Амуре» сменился исполнительный директор, а теперь еще там ввели и новую должность – финансового директора. Об этом заявил на встрече с руководством клуба врио губернатора.

- Наведем порядок и с финансами, и на поле, - подчеркнул Михаил Дегтярев. - Введена должность финансового директора, назначен неместный специалист Роман Крамарь. Отныне - жёсткий контроль за расходованием средств и спрос с руководства и игроков.

Так же врио губернатора прошелся и по «балласту» игрокам входящих в основу, но забивших всего две шайбы за восемь сезонов в команде.

- Попрощались с некоторыми «выдающимся» хоккеистами, которые за годы в команде нечасто радовали болельщиков забитыми шайбами. Будем и дальше расставаться без сожаления с любым балластом, - пообещал Дегтярев.

Посмотрим, насколько оздоровится ситуация в клубе, а деньги у него будут. На днях руководитель края встречался с генеральным директором «Полиметалла». Металлурги пообещали выделить 100 миллионов рублей в рамках социально-экономического сотрудничества с регионом. Из этой суммы 66 миллионов рублей пойдут на развитие двух хоккейных клубов Хабаровска – «Амура» и «СКА-Нефтяника».

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