Медицине ставят диагноз: Михаил Дегтярев прокомментировал реформу здравоохранения в Хабаровском крае Фото: Борис КОКУРИН

Реформа здравоохранения, которую затеял и.о министра здравоохранения Хабаровского края наделала в регионе немало шума. В интернете поднялась волна негатива – поликлиники объединяют, врачей сокращают, мол мы так вообще останемся без медицины.

По мнению Михаила Дегтярева паниковать пока рано, пока ни о каком объединении медучреждений и тем более сокращении медицинских работников речи не идет. Как отметил врио сейчас главная задача разобраться с системой, которая сложилась в Хабаровском крае за долгие годы.

- Мы хотим знать где какие финансы расходуются не эффективно, где какие закупки проводились с превышением цен. Мы хотим знать кто за что отвечает и отвечал, где какие кланы – есть и такие вещи, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Врио привел пример про одного доктора, из отдаленного района Хабаровского края, который один зарабатывал до 800 тысяч рублей в месяц, а потом начал настоящую войну с главным врачом который захотел привлечь в больницу и других сотрудников, тем самым покусившись на его заработок.

- Он действительно доктор от бога, я не против чтобы врачи много зарабатывали, но всему есть предел, - отметил глава региона. - Он развязал войну с одним из главных врачей, который все это дело раскопал, поставил на вид и сказал: «Ну слушай, так не годиться. Поэтому сюда врачи и не едут, потому что ты тут один за всех вот с такой вот зарплатой». Ну и начались фактически боевые действия. То есть шантаж, население начали там поднимать и так далее. Так не пойдет.

По словам Михаила Дегтярева сейчас ситуация в лечебных учреждениях региона тщательно изучается, а меры будут принимать потом.

- Евгений Леонидович (Евгений Никонов, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края – прим. ред.) должен полностью все это дело диагностировать и потом принимать какие-то решения. Ни о каком объединении речи не идет и не шло. Он просто проверяет, смотрит, - объяснил врио губернатора.

Напомним, что о реформе, которую планируют провести в системе здравоохранения стало известно в начале октября. Тогда Евгений Никонов заявил, что основная цель изменений – сократить раздутый штат управленцев в медучреждениях. Отметил, что зарплаты у административно-управленческого персонала в некоторых случаях выше зарплат медиков. И это при том, что врачей и медперсонала в наших больницах, поликлиниках и ФАПах не хватает.

Одним из путей сокращения административного персонала исполняющий обязанности министра назвал объединение некоторых медучреждений. Он так же подчеркнул, что решение пока не принято – просто рассматривается такой вариант.