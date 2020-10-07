В хабаровском «Амуре» продолжаются кадровые чистки Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Со сменой исполнительного директора «Амура», когда вместо Александра Филиппенко эту должность занял Евгений Лукин, уходом нападающего Станислава Кацубы и назначением нового финансового директора в дальневосточном клубе время перемен не закончилась. Команду покинул еще один игрок, из тренерского штаба уволился один из наставников, а администрацию еще один директор – на этот раз спортивный.

- По соглашению сторон прекращены трудовые отношения со спортивным директором ХК «Амур» Александром Фроловым. Он работал в этой должности с 2015 года, - сообщили в пресс-службе ХК «Амур». - Коллектив клуба благодарит Александра Фролова за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Так же сегодня стало известно, что клуб расторг контракт по соглашению сторон с нападающим Никитой Феоктистовым. Хоккеист заключил соглашение с «Амуром» в июле этого года. Ранее он играл в приморском «Адмирале». Также имеет опыт выступления за минское «Динамо». На постоянной основе привлекается в состав национальной сборной Беларуси.

Ну и на закуску накануне был разорван, так же с формулировкой «по соглашению сторон», контракт с Александром Юдиным, ранее занимавшим должность тренера по работе с защитниками.

- «Амур» на данный момент - самая пропускающая команда в Лиге, - поделился Евгений Лугин, новый исполнительный директор ХК «Амур». - При том, что в квалификации наших вратарей сомнений нет. Очевидно, что игра в обороне требует корректировок и свежего профессионального взгляда. Поэтому мы приняли решение произвести замену в тренерском штабе. В ближайших домашних матчах позицию тренера по работе с защитниками займёт один из самых надежных игроков обороны в истории хабаровского хоккея - Михаил Переяслов.

Судя по всему, все идет в соответствии с планом озвученным врио губернатора Хабаровского края – навести в хоккейном клубе порядок с финансами и на поле, попутно избавляясь от «балласта». В социальных сетях болельщики «Амура» скорее рады переменам в команде, которая из синекуры для избранных вполне может превратиться в настоящую боевую дружину способную претендовать на достойное место в лиге.

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