Собрались и забили: хабаровский «Амур» победил в последнем матче домашней серии «Северсталь» со счетом 3:1 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Вдохновленный предыдущей победой над нижегородским «Торпедо» игроки «Амура» вышли на этот матч что называется «заряженными». Атака следовала за атакой и как результат первая шайба залетела в ворота «Северстали» за три минуты до конца первого периода.

Во втором игровом отрезке хабаровчане существенно добавили достаточно посмотреть на статистику чтобы понять «Амур» должен был забивать и как минимум еще две шайбы. Броски в створ ворот: 18 – 5 в пользу «тигров». Наверное, самая часто произносимая фраза в этом периоде – «Ну как не забили»? Вот так и не забили, зато свой единственный момент реализовали гости.

Однако Марек Лангхамер, защищавший ворота «Амура», после гола поднял руку вверх сигнализируя о нарушении. И действительно судьи после видео просмотра момента шайбу не засчитали, оказалось, что игрок «Северстали» нарушил правила и сыграл высокоподнятой клюшкой.

В третьем периоде ситуация изменилась кардинально. «Амур» не сумев реализовать множество созданных моментов заметно «подсел», «Северсталь» напротив начала давить и играть в очень агрессивный хоккей. Владислав Ушенин получает совершенно не обязательные 2 минуты за подножку и отправляется отбывать штраф на скамейку. На 45 минуте, в большинстве, «Северсталь» сравнивает счет.

Концовка матча выдалась очень напряжённой, казалось, что воспрявшие духом гости забьют еще, но «Амур» сумел собраться и за минуту сорок секунд до финальной сирены Никита Камалов выводит «тигров» вперед. Арбитры, как и в случае с отмененным голом «Северстали» опять подозревают нарушение правил, но просмотрев запись засчитывают шайбу. Уже на последних секундах Валентин Пьянов забивает третий гол и «Амур» празднуют вторую победу подряд.

- Напряженная игра сегодня была, - отметил после матча Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». – Первых два периода мы очень достойно играли, хороший хоккей показывали, создали очень много голевых моментов, реализовали один гол. Затем стали играть очень агрессивно противник заставил нас ошибиться, тем не менее проявили характер забили важный гол. Хотелось бы отметить ребят которые очень терпеливо до конца работают.

Следующую игру «Амур» проведет уже на выезде. В понедельник 12 октября «тигры» сыграют с подмосковным «Витязем». Затем, перед возвращением домой у хабаровчан будет еще две игры: в Казани и Сочи.

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