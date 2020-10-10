Хабаровская мэрия насчитала на несогласованной акции в поддержку Сергея Фургала около пятисот человек Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске продолжаются акции протеста. Наибольшее число участников они обычно набирают по субботам. Однако, как отмечают в городском муниципалитете, количество участников несогласованных шествий в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала неуклонно сокращается.

- Сегодня на площади Ленина собралось менее пятисот человек, - отмечают в городском муниципалитете. - Проведение акций является несанкционированным. Правоохранительные органы продолжают принимать меры по обеспечению безопасности граждан и общественного правопорядка.

Такую же цифру в городской администрации называли и на прошлой неделе.

Протестующие собрались на площади Ленина около полудня. После митинга протестующие отправились шествием по уже привычному маршруту и вновь собрались на площади к двум часам дня.

Напомним, протестные акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начались 11 июля, через два дня после его задержания по обвинению в организации в 2004 – 2005 годах заказных убийств и покушения на убийство человека. Сам Сергей Иванович находится в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве. Басманный суд оставил его под стражей до декабря 2020 года.